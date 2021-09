„Pokud si chcete domluvit schůzku s primátorem, sdělit mu, co vás trápí či z čeho máte naopak radost, pak je třeba objednat si předem termín na sekretariátu primátora,“ přiblížila vedoucí kanceláře primátora Jana Matěchová. Termín je možné si dojednat elektronicky, a to na mailech hujerova@mestojablonec.cz nebo hackelova@mestojablonec.cz . K dispozici jsou také telefonní čísla 483 357 183 nebo 483 357 184.

Vzhledem k současné stabilizované situaci ohledně koronaviru se znovu otevírají veřejnosti také dveře do kanceláře jabloneckého primátora, a to každou první středu v měsíci.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.