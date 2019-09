Kolem areálu projíždí tři mladí chlapci na skateboardech. Jejich zraky zalétnou za plot na hromadu kovu, která jen s notnou dávkou fantazie dává tušit, že to jsou někdejší překážky. Jablonecký skatepark je zavřený.

„Chodili jsme sem, nebylo to sice nic moc, ale vyblbnout se tady dalo. Teď nám zůstaly zase jen chodníky,“ ukazuje přes plot 16letý Petr. Jeho kamarádi kývají souhlasně hlavou. „Kde si máme zajezdit? Lidé nadávají, když jezdíme po chodníku, ale park nám zavřou,“ doplnil jeden z nich.

Na stav a hlavně uzavření parku se ptají lidé i přímo na magistrátu. „V Jablonci a okolí pro tento sport nejsou moc dobré podmínky a byla by škoda přijít o to jediné zázemí, co ve městě pro tuto aktivitu ještě máme,“ zmínil třeba Jan Kos.

Místním skatepark nechybí

Jestliže mladým lidem na „prkýnkách“ zavření skateparku vadí, lidé z okolí mají jasno. Skatepark je rušil. „To byly každý den rány jako z děla, když tam skákali. Teď je zaplaťpánbůh klid,“ popsal asi 60letý muž vyklánějící se z okna nedaleko ráje prkýnkářů. Mladí lidé podle něj do parku vnikali přes plot i v noci a dělali hluk. „A to nemluvím o tom, jak nezletilí řvou, kouří marihuanu a popíjejí alkohol,“ doplnila souseda paní Markéta.

Jablonecký skatepark patří do majetku města a už loni byl provozován bez řádného technického osvědčení o bezpečnosti provozu. Letos pro jistotu park neotevřeli vůbec. „Překážky jsou už dlouhodobě ve špatném technickém stavu, revizemi nemohou projít. Nenajdeme technika, který by se pod to podepsal,“ přiblížil jablonecký zastupitel, nedávno ještě náměstek primátora, Štěpán Matek.

To by skejťákům ale nevadilo. „Nechápu, že nám to nedají na vlastní nebezpečí, skáčeme na čemkoli a kdekoli. Proč ne na překážkách, i když nejsou úplně v pořádku?“ zeptal se Petr.

Úředníci se na to však nemohou spoléhat. „Provozuje to město, tudíž to musí být naprosto bezpečné,“ vysvětlil Štěpán Matek.

Do oprav překážek by podle Matka musel magistrát nasypat milion korun. „Vzhledem ke stížnostem okolních obyvatel a k tomu, že nový skatepark může stát třeba jen tři miliony, rozhodl magistrát o tom, že překážky opravovat nebudeme,“ informoval Matek.

Místo pro nový skatepark

Úředníci magistrátu nyní řeší skatepark nový, a to v jiné lokalitě. Jakmile vhodný prostor najdou, mělo by jít vše rychle. V ideálním případě chtějí s výstavbou nového skateparku začít už v příštím roce. „Několik lokalit máme vytipovaných, někde jsme však také narazili na odpor místních,“ dodal Matek.

Co bude se současným místem skateparku? Vzhledem k tomu, že celá plocha je vyasfaltovaná, je pravděpodobné, že po dílčích úpravách zde vznikne možná až padesát parkovacích míst.