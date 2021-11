„Je nám to velmi líto, ale situace s šířením viru se stále zhoršuje. Nechceme proto možností shromažďování velkého počtu lidí na malé ploše přispět k další eskalaci epidemie. Vánoční strom rozsvítíme bez veřejnosti a bez programu. Rozsvícení nebude možné sledovat ani online, jak jsme původně avizovali,“ sdělil jablonecký primátor Jiří Čeřovský.

Situace obecně je složitá, protože většina lidí už není ochotná dodržovat platná nařízení – nenosí roušky, nedbají na rozestupy ani na dezinfekci rukou. A nákaza stále mírně stoupá. „Dnes ráno, v úterý 23. listopadu, je v jablonecké nemocnici hospitalizovaných 32 pacientů s covidem, osm z nich je na odděleních intenzivní péče,“ potvrdil aktuální situaci ve městě ředitel Nemocnice Jablonec Vít Němeček.

Výrazná většina pacientů je neočkovaná. „Je prokázané, že očkování snižuje riziko nákazy i jejího přenosu na druhé, a především výrazně snižuje nebezpečí těžkého průběhu onemocnění. Všem spoluobčanům doporučuji očkování a všechny prosím o dodržování protiepidemických opatření, zejména nošení roušky, omezení kontaktu s většími kolektivy, mytí rukou,“ apeluje na veřejnost ředitel nemocnice.

Deset a půl metru vysoký smrk ztepilý je už na svém místě na Mírovém náměstí, nyní ho pracovníci technických služeb ozdobí společně s ulicemi. Celé město bude osvícené vánoční výzdobou od začátku adventu. „Rušíme veškerý program, který by vedl ke kumulaci návštěvníků. Týká se to jak rozsvícení stromu, tak vánočních trhů,“ popsal za organizátory Petr Vobořil, ředitel Kultury Jablonec.

Otevřena o první adventní neděli budou beze změny pro návštěvníky turistická infocentra – jak v budově radnice, tak v Domě Scheybalových. Za dodržení platných opatření mohou lidé přijít i na plánované výstavy. Zrušen je ale adventní program DDM Vikýř v OC Central. A jedna dobrá zpráva nakonec - děti, které by chtěly poslat svůj dopis Ježíškovi, jej mohou vhodit do schránky pod vánočním stromem od 28. listopadu do 5. prosince.