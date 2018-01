Jabloneckým varhanům hrozí zkáza. Nutně potřebují velkou opravu

Jablonec n. N. /FOTOGALERIE/ - Krásný hudební nástroj možná brzy utichne. Zachránit jej může jen celková, finančně náročná rekonstrukce.

Varhany v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na jabloneckém Horním náměstí jsou jedinečné svým zvukem i rozsahem. Nyní je jejich osud ohrožen. Varhany, které slouží již více než 85 let, potřebují nutné opravy, bez kterých jedinečné tóny utichnou.

Přesto je zde naděje, a to v podobě nadačního fondu Jablonecké varhany, který se snaží sehnat finanční prostředky, které by rozsáhlé opravy v hodnotě přibližně šesti milionů korun pokryly.

Nadační fond vznikl teprve před několika měsíci, přesto již na transparentním účtu přibývají první částky. „Vše začalo v létě tohoto roku, kdy mi děkan Oldřich Kolář svěřil své obavy. Rozhodla jsem se, že chci nějak pomoci zachránit toto dílo, to vedlo k založení nadačního fondu,“ sdělila Irena Kreiselová.

Varhany v číslech:1932 - rok postavení

43 - hlavních rejstříků

2862 - píšťal

6 milionů - cena oprav

Aktuální stav varhan je opravdu žalostný. To potvrzuje i rodina Žloutkových ze Zásady, která se na restaurování varhan specializuje. „Nyní varhany ještě hrají, ale objevili jsme velké závady, které nelze opravit bez celkového rozebrání nástroje. Některá místa jsou totiž nyní nepřístupná. Na stavu se podepsala i přítomnost červotoče,“ uvedl varhanář Bohumil Žloutek.

Opravy každé půlstoletí

Běžně se varhany, kterých je v České republice okolo šesti tisíc, opravují průměrně jednou za padesát let. Tyto varhany však slouží bez zásahu o více než třicet let déle. Od svého prvního koncertu 9. dubna 1932, tak neprošly žádnými významnými opravami.

„Někdy opravy varhan probíhají po částech, zde to ale vzhledem k rozsahu oprav a plánované rekonstrukci i celého kůru a varhanní skříně není možné,“ řekl děkan Oldřich Kolář. Dodal, že v době, kdy nebude možné varhany využívat, nahradí hudbu pravděpodobně elektrofonický nástroj.

Na opravy kulturních památek se daří shánět dotace, ale zde je situace složitější. „Rozhodli jsme se projektu pomoci, snažíme se ho zviditelnit. Hledali jsme dotační titul, ale tato možnost je ale nyní nulová,“ komentoval náměstek hejtmana Petr Tulpa.

Význam projektu si uvědomuje i vedení Jablonce. „Jsme připraveni se na projektu podílet a podpořit ho,“ dodal náměstek primátora Miloš Zahradník.

Jablonecké varhany si záchranu rozhodně zaslouží. Nejedná se sice o výrazně starý nástroj, přesto je unikátní. „Většinou se chrání zejména staré památky, jelikož koluje obecná myšlenka, že pouze to, co je dostatečně staré má památkovou hodnotu. Tyto varhany jsou ovšem stejně jedinečné. Patří k jedněm z největším varhan Litoměřické diecéze a zároveň pravděpodobně nejbohatší na zvuk vůbec,“ popsal kampanolog Radek Rejšek.

Do sbírky může přispět každý

Do pomoci na záchranu varhanů se může zapojit každý, jedinec i firma, a to například drobným příspěvkem do pokladniček v kostele a v Jabloneckém kulturním a informačním centru. Nebo poslat peníze na účet či veřejné sbírky.

Nejlákavější je ale možnost adoptovat si píšťalu. „Momentálně připravujeme rezervační systém pro zájemce o adopci píšťal, ten by měl být spuštěn na jaře tohoto roku,“ řekl Jiří Kreisel.

Majitel adoptované píšťaly tak nejen podpoří opravu varhan, ale získá i certifikát. Jeho jméno zanesou do knihy vložené po opravě do varhanní skříně.