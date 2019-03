Jablonec n. N. - Město chce v případě úspěchu nakoupit další alternativní ložnice.

Skládací přístřešky zvané Iglou. | Foto: Deník / Libor Běčák

Na okrajích Jablonce mohou za mrazivých nocí lidé narazit na podivuhodné přenosné ministavby, takzvaná iglou. Ta mají pomoci ortodoxním bezdomovcům překlenout mrazivé noci. Ač je v posledních dnech relativně teplo, mohou takové noci nastat i na jaře. V Jablonci je provozuje nezisková organizace Naděje a bezdomovci mohou iglou najít v azylovém domě Za Plynárnou.



Vypadá to jako větší spacák, jen v pevném tvaru. Nebo miniaturní zpodobnění leteckého hangáru. Člověk se tam tak tak s pár igelitkama vejde. Ale vejde, a to je to hlavní.



Uvnitř je těsno. Natolik, aby měl člověk problém se svléci. Ale tady se nepředpokládá žádná velká zásoba garderóby, tady jde jen o přežití mrazivých nocí. Člověk si malý prostor zahřeje vlastním teplem. Oproti venkovní teplotě je tu po chvíli asi o patnáct stupňů více. A za delší dobu ještě o chlup více. „Oceňuji, že lze iglou využít i v extrémních mrazech okolo minus dvaceti stupňů a přesto je uvnitř přijatelných deset až patnáct stupňů nad nulou,“ popsala oblastní ředitelka jablonecké Naděje Milena Havrdová.