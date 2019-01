Jablonecko - Podle představitelů KDÚ–ČSL v Jablonci je ostuda to, co předvádějí parlamentní strany. Body podle nich nelze získávat skandalizací protivníka. Nahrává to extrémistům.

Pozice lidovců na severu Čech není příliš růžová. Potvrdil to i výsledek parlamentních voleb v roce 2006, kdy KDÚ–ČSL za Liberecký kraj mandát nezískala. Jablonečtí představitelé lidovců se ztotožňují s názorem spolustraníků: V dalších volbách vsadit na novou krev.



„KDÚ–ČSL má smůlu na vedení a na špatnou mediální propagaci,“ konstatoval Petr Louda, předseda Místní organizace v Jablonci. Je přesvědčen, že Jiří Čunek nemůže dál jako předseda pokračovat. „Řeší příliš osobních kauz,“ dodal. O vedení strany rozhodne celorepublikový sjezd, který bude nejspíše v červnu.



Podle předsedy Okresního výboru za Jablonecko Viktora Lišky potřebují lidovci do čela schopnou a charismatickou osobnost.

Tou by mohla být žena. Poslankyně Michaela Šojdrová z Kroměříže. „A v podzimních volbách by mohla kandidovat jako lídr za Liberecký kraj,“ poznamenal Liška s tím, že za Jablonecko ji podpoří. S podporou za celý kraj to však nebude tak jednoznačné.



Spíše ateisticky zaměření voliči na severu Čech se nepřiklánějí ke KDÚ–ČSL pro její provázání s církví. „Moderněji by mělo být lidová, jako svázána s lidem,“ vysvětluje Louda, který chce vládu slušných lidí, aby se k moci nedostali ti neslušní.



Voliči podle jabloneckých lidovců totiž nemají moc na výběr, pokud nechtějí volit velké strany. „Ani se jim nedivím. Poslanci mají být vzorem etiky a ne si navzájem škrábat oči,“ ohodnotil nejvyšší představitele Liška.



Podle Loudy bychom měli zemi předat další generaci v přijatelném stavu a nikoliv zdevastovanou pseudodemokraty. „Navíc by se mohlo stát, že voliči dají hlasy stranám extrémně levicovým nebo dokonce extrémně pravicovým,“ varuje Louda s odkazem na současnou situaci na Chomutovsku.

„Mají sympatickou rétoriku a dokonale zvládnutou demagogii. Aby se neopakovala situace z devadesátých let,“ míní Liška.