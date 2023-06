Ale je to tak doopravdy? Deník provedl v pondělí dopoledne test, reportér projel všechna exponovaná místa. Do Jablonce nejprve přijel ve směru od Železného Brodu.

V ulici Nová Pražská čeká na řidiče jedoucí do centra města první záludnost. Ještě v ulici Pražská musí odbočit do ulice V Aleji, aby na Novou Pražskou sjel naproti zimnímu stadionu. V Nové Pražské totiž probíhá kompletní rekonstrukce jedné poloviny mostu v dikci státního podniku Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

„Jízdní pás ve směru do centra města je uzavřen a pro řidiče zde je dopravně značená objízdná trasa přes místní komunikace. Provoz v jízdním pásu ve směru na Rychnov u Jablonce bude sveden do jednoho jízdního pruhu,“ vysvětlila mluvčí severočeského závodu ŘSD Dana Zikešová.

Kdo ale první možnou objížďku přejede, nemusí zoufat. Na kruhovém objezdu těsně nad stavbou se může vrátit ve směru příjezdu a objížďku lehce najít.

Co ale s tím, když už řidič přece jen k mostu sjede? Do centra Jablonce se dostane také, ale poněkud krkolomně. Zvláště řidič, který nezná Jablonec detailně. Jedinou cestou je odbočení do ulice Skřivánčí, dále sledovat hlavní silnici přes ulici Vodní. Tady opět musí sledovat dopravní značení. Další dopravní tepna v ulici Budovatelů je totiž také uzavřena, tentokrát kvůli rekonstrukci tramvajové trati, jejímž investorem je Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou. Objížďka vede ulicí U Nisy směrem k centru.

Přitom ulice Budovatelů bude uzavřena déle, než bylo naplánováno. Původně měla být rekonstrukce trati hotova koncem června, nyní se termín dokončení posunul na konec září. „Vlivem událostí došlo k tak enormnímu nárůstu cen oceli, že jsme museli dělat dodatky ke smlouvám. Dlouho také trvaly procesy týkající se výkupu nemovitostí,“ osvětlil náměstek libereckého primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek.

Celý projekt vyjde na 900 milionů korun bez DPH, dvě třetiny pokryje dotace od Ministerstva dopravy.

Semafory v Palackého

Další cesta vede přes ulici Palackého, kde od minulého týdne nefungují semafory. V současné době jsou světla vypnutá kvůli částečně uzavřené ulici U Přehrady. Vypnutá zůstanou do konce června, a to včetně signalizace pro chodce. Pak se spustí v novém zkušebním režimu.

Světelnou signalizaci bylo nutné v úterý 13. června vypnout kvůli nečekané havárii vodovodu. Uzavřená část ulice U Přehrady způsobila kolaps dopravy řízené světly. „Do konce června firma AŽD závady opraví a světelná signalizace se znovu spustí od 1. července ve zkušebním režimu, což znamená, že dopravu bude řídit pouze ve špičkách a v noci bude spuštěný režim ke zpomalení vozidel,“ přiblížil jablonecký primátor Miloš Vele.

Cesta tedy vede od centra města ulicí Palackého. Odbočení do ulice U Přehrady proběhlo zcela bez problémů.

Zpáteční cesta ale přinese další úskalí. Ulicí U přehrady dojede řidič směřující do centra Jablonce jen ke křižovatce s ulicí Smetanova. Tam musí před sběrným dvorem odbočit vlevo do Smetanovy a pak pokračovat ulicí Mánesova, která je nyní od křižovatky se Smetanovou k ulici Palackého jednosměrná.

Z Horního náměstí na Tanvald je možné odbočit z ulice Palackého za letním kinem do ulice U Jeslí, nebo pokračovat dále na křižovatku s ulicí U Přehrady, ta je ve směru na Tanvald průjezdná. Všechny objížďky jsou řádně značené, dopoledne zde byl provoz plynulý.