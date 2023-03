Nález injekční stříkačky, dopravní nehoda, bezdomovec za kontejnery nebo pes ve vodě. Jablonečtí strážníci v uplynulých dnech několik ne zcela běžných případů.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Attila Racek

Nález injekční stříkačky oznámil muž minulý čtvrtek před devátou hodinou dopoledne. Na označené místo vyjela hlídka městských strážníků, stříkačku sebrala a vhodila do sběrného kontejneru. Další telefonát ohledně použitých stříkaček přišel na dispečink městské policie o den později. Tentokrát byl použitý materiál v ulici Na Vršku a strážníci s ním naložili stejně jako ve čtvrtek. V roce 2022 strážníci našli a uklidili celkem 137 stříkaček.



Dopravní nehody se nevyhýbají ani městským policistům. Ti jablonečtí byli součástí jedné takové v Mostecké ulici ve čtvrtek 9. března odpoledne. Hlídka vyjížděla z okružní křižovatky do ulice Mostecká a dávala přednost chodci na přechodu. V ten okamžik se řidič zelené škodovky zamyslel a do bílého policejního peugeotu narazil. Jelikož rychlost byla velmi nízká, skončila nehoda jen několika šrámy na kapotách vozů.

Na nenadálého a nikým nezvaného nocležníka si v pátek stěžovali obyvatelé Nerudovy ulice. Dotyčný si zbudoval ložnici pěkně v závětří za kontejnerovým stáním a snům se oddával ještě po poledni. Jelikož sousedé z jeho bydliště nadšení nebyli, ohlásili jej městským strážníkům. Ti muže upozornili, že se svým způsobem bydlení dostává do konfliktu se zákonem o odpadech. Napomenuli jej, aby své protizákonné konání změnil. Dotyčný přislíbil, že se přestěhuje a místo po sobě vzorně uklidí. Strážníci si vyzkoušeli i záchranu zvířete. Psa ve vodě v ulici Za Plynárnou ohlásila na dispečink městské policie v pátek odpoledne žena s tím, že zvíře nemůže z řeky ven. Osobně pak strážníkům inkriminované místo na břehu Lužické Nisy ukázala. Pes byl ve vodním korytě a přeskakoval po kamenech, ven však nemohl. Jakmile se k němu přiblížili muži zákona, odskočil ke stavidlu. A tam ho strážníci odchytili. Tedy odchytili ji. Šlo totiž o zhruba rok starou fenu bez označení, proto ji hlídka převezla k veterináři. Odtud pak putovala do útulku Dášenka v Lučanech nad Nisou.