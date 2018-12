Jablonec n. N. – Strážníci Simona Muziková a Petr Stránský odpočívají po náročných víkendových službách s hřejivým pocitem v srdci. V neděli totiž zachránili život dvouleté holčičce a zdraví dalších obyvatel domu v Rychnovské ulici.

Městská policie Jablonec n. N. | Foto: Deník

„Strážníky přivolal obyvatel bytu s tím, že dvouleté dítě upadlo do bezvědomí a nedýchá,“ přiblížil ředitel Městské policie Jablonec Luboš Raisner. Když strážníci do bytu dorazili, všimli si, že i ostatní lidé jsou malátní. Ihned zavolali záchranáře. Dvouletá dívka ležela na zemi v koupelně, Simona Muziková ji začala ihned oživovat.

„Dítě začalo dýchat, ale bylo stále v bezvědomí,“ přiblížil Luboš Raisner. Petr Stránský tedy dívku popadl do náručí a vynesl ven. Jakmile opustili byt, holčička začala trhaně dýchat a plakat. V té chvíli bylo jasné, že je něco špatně. Když do bytu vešli zdravotničtí záchranáři, bylo jasno. Na uniformách totiž nosí čidlo, které reaguje na přítomnost oxidu uhelnatého. Malá žlutá krabička začne hlasitě pípat v okamžiku, kdy zachytí jeho stopy ve vzduchu.

VŠICHNI RYCHLE PRYČ!

„Okamžitě jsme věděli, co se děje. Lidi museli pryč,“ popsal mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev. Bylo to v poslední chvíli. „I dospělí přítomní v bytě postupně uléhali na zem,“ popsal šéf strážníků. Okamžitě tedy evakuovali všechny osoby z bytu a začalo se větrat v celém domě. Hasiči uzavřeli přívod plynu, nejvyšší koncentraci oxidu uhličitého naměřili v koupelně, kde holčička zkolabovala. Té zachránilo rychlé jednání strážnice život. Šlo o minuty.

Jedovatého plynu se nadýchali i oba strážníci. Jejich stav se ale postupně zlepšoval a ošetření nebylo třeba. Za svůj čin se strážníci dočkají odměny. „Určitě s tím počítáme, stále ještě ale hledáme tu správnou,“ sdělila mluvčí jabloneckého magistrátu Markéta Hozová.

Oxid uhelnatý (CO) není cítit. Ne nadarmo ho záchranáři pojmenovali „tichým zabijákem“. „Když se ho člověk nadýchá, cítí nevolnost, motání a bolest hlavy. Při vyšší koncentraci upadne do bezvědomí, v krajním případě přestanou fungovat dýchací cesty a může nastat smrt,“ popsal mluvčí ZZS LK.

Záchranáři v posledních týdnech zasahovali u úniků oxidu uhelnatého po celém kraji. I v Jablonci. Třeba hned zkraje prosince. Záchranáři vyjížděli k dítěti, které při koupání dostalo křeče. „Měřák přítomnosti oxidu uhelnatého začal pípat v podstatě okamžitě po vstupu do bytu. Kromě dítěte tak posádka po podání kyslíku odvezla k ošetření do nemocnice i další čtyři přítomné členy rodiny. Hodnoty CO naměřené v bytě po příjezdu hasičů se ukázaly jako velmi vysoké, příběh měl ale naštěstí díky okamžitému stanovení příčiny problémů dobrý konec,“ dodal Georgiev.

Lokalizace úniku oxidu uhelnatého je přitom v podstatě jednoduchá. „Do místnosti, kde je kotel, doporučujeme instalovat hlásiče přítomnosti oxidu uhelnatého. Stojí pár set korun a mohou zachránit životy,“ doplnil mluvčí záchranářů. Prevence úniku oxidu uhelnatého je také jednoduchá: pravidelné kontroly komínů a topidel, hlavně plynových zařízení.