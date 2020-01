V budově Gymnázia U Balvanu vznikne „studenťárna“ a na Střední průmyslové škole technické se studenti lépe posadí na chodbách. Takové jsou výsledky soutěže Lepší místo ve škole. Peníze na vítězný projekt darovala Nadace Jablotron, druhé místo ocenil finanční částkou Liberecký kraj a město Jablonec.

Studenti Gymnázia U Balvanu se i s porotci radují z padesáti tisíc korun na Studenťárnu. | Foto: Deník / Jan Sedlák

Na velkém sále Jabloneckého Eurocentra se ve středu dopoledne konal Den D. Tedy den, kdy si dva ze čtyř studentských projektů odnesly virtuální šeky na padesát tisíc korun. Panovala tu nervozita, přesvědčení, napětí. A nakonec na jedné straně nadšení, na druhé zklamání. „Vítězí ale všichni. Do svých projektů dali vše a určitě to je pro studenty dobrá zkušenost do dalšího života,“ popsala manažerka projektu Lucie Kolková.