„Centrum bude mít obrovský pozitivní dopad na sociální oblast,“ sdělil náměstek primátora David Mánek. Podle něj podobné centrum ve městě velikosti Jablonce prostě chybí. Centrum nabídne několik sociálních služeb a zázemí pro sociální pracovníky terénního programu pro lidi ohrožené drogami. „Do zařízení ve Střelecké ulici mají docházet lidé závislí na drogách či automatech, jejich rodiče i děti. V rámci centra ale počítáme i s přednáškovou činností pro školy či jiné subjekty,“ popsal odborný ředitel Mostu k naději pro Liberecký kraj Jiří Simeth.

Příspěvek je přiklepnut, podepsána je smlouva o vzájemné spolupráci při zajištění provozu. „Smlouvu o spolupráci na projektu multifunkčního centra uzavřely město, kraj a spolek už v první polovině loňského roku,“ doplnil Mánek. Místní se ale stále s projektem nesmířili. „Někteří z nás se byli podívat v podobném centru v Liberci a vypadalo to tam v poklidu. Přesto nadšeni nejsme, neumím si to tady představit,“ ukázala k omšelé stavbě ve Střelecké ulici starší pán.

I on podepsal protestní dopis. „Bydlí tady spousta slušných rodin, majitelů nemovitostí,“ popsala zastupitelům jedna z iniciátorek dopisu Marcela Rusnáková. Podle ní nikdo v ulici nevěděl, jaké má majitel s nenápadným domkem plány, lidé se to dozvěděli až z médií. Záměr přestavby starého domku na Multifunkční centrum bude předmětem diskuse s obyvateli, ke které dojde 8. dubna.

A diskuse to bude zřejmě bouřlivá, přestože své dobrozdání dalo projektu i vedení města. „Ať si to postaví někde u svých domů,“ reagoval starší pán z ulice. Proti strachu z neznámého postaví lidé z Mostu k naději své zkušenosti s provozováním podobných zařízení v Liberci, Mostě, Žatci a České Lípě. I když v centru pracují s lidmi závislými, podle zástupců organizace není třeba se bát, že by Střeleckou ulici zaplavili narkomani. „Rozhodně žádné závislosti nepodporujeme, působíme hlavně v oblasti prevence. Proto musíme být v městských centrech, kde se naši klienti pohybují,“ vysvětlil Jiří Simeth.

Ostatně, vedoucí libereckého K-centra Jana A. Koudelková povede i plánované zařízení v Jablonci. „Naši klienti jsou z velké části převážně normálně pracující lidé nebo studenti, kteří sáhli po droze či alkoholu, aby zvládli třeba velké pracovní nasazení či stres. Někteří chtějí se svými závislostmi skončit, protože jim překážejí v pracovním i osobním životě, jiné můžeme motivovat k méně rizikovému životnímu stylu. Klienti obecně nemají zájem, aby všichni o jejich problému věděli. Nestává se tedy, že by se potloukali kolem centra a vyvolávali šarvátky,“ popsala Koudelková.

Rekonstrukce objektu má stát 9,5 milionu korun. Osm milionů poskytne EU, skoro milion přijde ze státního rozpočtu, půl milionu Mostu k naději uhradí jablonecký magistrát a Liberecký kraj.