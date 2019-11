„Naše knihovna příští rok oslaví 200 let a myslím, že si zaslouží nové prostory. Nyní sídlíme ve staré vile z 19. století a chybí nám prostory jak pro každodenní práci, tak i pro kulturní a vzdělávací akce, kterých pořádáme přes čtyři sta za rok,“ popsal ředitel knihovny Jaroslav Kříž.

Dnes je hlavní budova knihovny umístěná v Jeronýmově ulici, nová by měla vyrůst v nedaleké Skálově ulici, vedle letního kina. Studii na její podobu si nechalo město vypracovat u tří architektonických ateliérů. „Odborná porota rozhodne během dvou týdnů,“ dodal ředitel.

Konečné slovo pak budou mít zastupitelé. „Pokud se to povede, budeme to projednávat na konci listopadu,“ uvedl turnovský starosta Tomáš Hocke. Náklady na celou stavbu jsou odhadovány maximálně do výše 50 milionů, celé by je měl pokrýt městský rozpočet. „Rád bych se stavbou začal v roce 2022,“ dodal starosta.

Oslovení architekti své návrhy odprezentovali ve středu večer v knihovní pobočce na turnovském nádraží, která byla otevřena vloni v prosinci. „Je to naše největší pobočka, kterou jsme postavili, protože lokalita Turnova 2 je celkem velká, žije zde asi čtyřicet procent Turnováků,“ připomněl Kříž. Otevření žádné další pobočky se aktuálně neplánuje, prioritou je podle ředitele právě nová knihovní budova v centru města.