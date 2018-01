Jak chránit svůj počítač před hackery? Používejte selský rozum, říká odborník

Severní Čechy /ROZHOVOR/ - Počítačová kriminalita je stejně obávaná jako krádež.

Specialista na počítačovou techniku Pavel Grunzner.Foto: Deník/František Roček

Finanční ztráty přes internetovou síť nebo ztráty kontroly nad počítačem se bojí více než polovina lidí, stejně jako vloupání nebo teroristického útoku. „Základní obranou proti kybernetické kriminalitě je prostý selský rozum,“ míní ústecký specialista na počítačovou techniku Pavel Grunzner.

Co znamená selský rozum ve světě moderní techniky?

Počítače a počítačové sítě jsou jenom nástroje. Každý nástroj lze ukrást nebo zneužít. Jako si nikoho nepustíte do peněženky, stejně si musíte ohlídat i vaše data. To je selský rozum.

Jak toho dosáhnout?

Základem je ohlídat si veškerá přístupová hesla. Také nikdy nesmíte mít na stejném místě uložené kreditní karty a PINy. To ví sice každý, ale kolik lidí na to doplatilo? V roce 2016 v Ústeckém kraji zloději ukradli 509 různých kreditních karet a vybrali z nich 5,6 milionu korun.

Jak selský rozum zapojit do internetového oceánu?

V pomyslném internetovém oceánu je váš počítač lodí. Musíte zajistit, aby do něho netekly škodlivé informace, aby na vaši loď nevnikli piráti a neobsadili ji. Počítač můžete přirovnat také k rodinnému domu. Vybíráme si, koho do domu pustíme. Není důležité, kolik a jak rychlých internetových cest vede k vašemu domu. Důležité je mít na každé cestě dveře na zámek. Je na vás, komu je otevřete.

Ale co Twitter a Facebook?

Selský rozum říká, že na Twitter a Facebook můžete dávat jenom to, co se může dozvědět i zloděj a vám to neublíží. Policisté varují: Nedávejte na síť informace, že pojedete nebo jste na dovolené. Všimnou si toho zloději a váš byt či dům navštíví. Mohu dát v čas dovolené na Facebook fotografie místa pobytu i fotografie mořských potvor, které mám právě k obědu. Proč ne, ale jenom pokud mám zabezpečený byt.

Lidem přicházejí různá upozornění, že něco nezaplatili apod. Jak vyhodnotit, zda je e-mail od oficiální instituce?

Pravidla korespondence máte stanovená ve smlouvě, kterou uzavíráte s elektrárnou, vodárnou, kampeličkou, prostě se všemi, kterým někdy něco platíte a se kterými občas oficiálně komunikujete. Pokud máte podezření na pokus o podvod, v žádném případě neotevírejte přílohy e-mailů ani neklikejte na obsažené odkazy, ale telefonicky ověřte pravost e-mailu. Opět používejte selský rozum: Je adresa odesílatele správná? Je e-mail napsaný správně česky bez chyb? A nejzákladnější pravidlo: nikdo po vás nebude chtít e-mailem zadávat důvěrné osobní údaje a hesla.

Vše má své limity. Proti některým hackerským útokům nepomůže ani selský rozum.

Cílené hackerské útoky jsou sofistikované a drahé. Takový útok musí přinést zisk v podobě peněz nebo cenných informací. Proto instituce a firmy nesmí šetřit na kybernetické bezpečnosti. Je stejně nutná jako kontrola účetnictví a protipožární ochrana.

Hovoří se o kybernetické válce a o nutnosti, aby Armáda ČR mohla monitorovat data. Někteří to považují za plíživou kontrolu obyvatelstva. Co si o tom myslíte?

Posilování kybernetické obrany českého státu je nutností. Kybernetická válka již probíhá. Obviňovat z hackerství Rusko, Čínu či Severní Koreu je zbytečné, protože se toho účastní všichni. Státní organizace, specializované šmírácké firmy, finanční a ekonomické korporace, politické strany, neziskové organizace i mafiáni, kdokoliv všude na světě. Všichni mají své cíle. Monitorování telekomunikačního provozu a internetových sítí je dnes samozřejmostí. Ochrana osobních údajů, i čtenářů Deníku, prakticky neexistuje. I vás kdykoliv kdokoliv s vhodnou technikou může monitorovat.

Protipirátská organizace BSA loni varovala před podvodníky. Ti požadovali od uživatelů počítačů tisíce korun za údajné porušení autorského práva. Proč se k tomu podvodníci odhodlali?

Správně předpokládali, že spousta uživatelů počítačů má černé svědomí. Pikantní na případu je, že podvodníci využívají strachu z policejního vyšetřování. V ČR se za porušení autorského práva považuje již samotné stažení kopie nelegálního softwaru. I jediné stažení může vést k policejnímu stíhání. Lidé si často myslí, že pokud software pouze stahují a nesdílejí jej, jsou právně nepostižitelní. To je omyl.

Nestává se tzv. počítačové právo již dost nepřehledné?

Podle autorského zákona má právo užívat software jen ten, kdo za něho zaplatil. Ale autorské právo spojené s počítači je plné zajímavých pastiček. Nechcete platit za různé počítačové programy? Proto si najdete a stáhnete program, který je zdarma čili freeware. Pokud si stáhnete do počítače freeware, který je určen pouze pro nekomerční užití, a využijete volný software komerčně při své práci kvůli zisku, budete mít také problém s porušením autorského práva.