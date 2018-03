Jak jsme žili v Československu: Desetiletími s kapelou Volupsije

Jablonecko – Každý pátek přinášíme v tištěném vydání Deníku fotky, na kterých se s vámi podíváme do minulosti, do československé minulosti. Další díl naleznete v novinách už v pátek 9. března.

Kapela Volupsije objela světFoto: archiv

V pátek pokračuje v tištěném Jabloneckém deníku nový seriál Jak jsme žili v Československu. Přinášíme v něm archivní snímky z obcí Jablonecka, ale i z různých místních spolků a výjimečných událostí z let 1918 až 1992.

V nejnovějším dílu seriálu se potkáme s kapelou Volupsije, která letos slaví 50 let. Název skupiny je odvozen z podkrkonošského názvu pro brambory na loupačku „volup si je“, vymyslel ho Vojtěch „Achab“ Prepiák. Za prvopočátky vzniku skupiny Volupsije je považován rok 1968, kdy se při sjíždění řeky seznámili tři kamarádi, a to Milan Nermuť (kytara), Antonín Preclík (banjo) a Petr Hromek (basa). Tou dobou si hráli jen tak pro radost. V roce 1969 se k nim přidává Vojtěch „Achab“ Prepiák, který hrál na pětistrunné banjo. Od roku 1970 se kapela nazývá Strings from the City, ale zároveň používá i původní název Colorado Fidlers. O rok později dochází ke změně názvu na Volupsije.

Výzva pro čtenáře Nejde nám o domy, náměstí a další „neživé“ věci. Jde nám o lidi. Každý týden se budeme věnovat jedné obci, jednomu městu, případně jedné oblasti lidského života. Fotky vás nebo fotky vašich rodičů či prarodičů, kamarádů, přátel, ať už z dovolené, ze školy, učňáku, střední, fotbalu, Sokola, pionýrského tábora, brigády, nebo jen tak z posezení v hospodě, prosím posílejte na adresu jablonecky@denik.cz.



K fotkám (ideálně 4 až 7, ale nevadí i méně) nezapomeňte napsat i základní informace.