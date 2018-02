Jak jsme žili v Československu: Jablonecká porodnice

Jablonecko – Každý pátek přinášíme v tištěném vydání Deníku fotky, na kterých se s vámi podíváme do minulosti, do československé minulosti. Další díl naleznete v novinách už v pátek 23. února.

Další díl seriálu Jak jsme žili v Československu. Porodnice Jablonce byla postavena na začátku století.Foto: Deník / Klimentová Lenka

V pátek pokračuje v tištěném Jabloneckém deníku nový seriál Jak jsme žili v Československu. Přinášíme v něm archivní snímky z obcí Jablonecka, ale i z různých místních spolků a výjimečných událostí z let 1918 až 1992.

V dalším díle se podíváme do jablonecké porodnice. Ta byla postavena na začátku století. Narodily se v ní desetitisíce Jablonečanů. Bývalá porodnice byla postavena v letech 1927 až 1932 dle návrhu architekta Roberta Hemmricha, který má na Jablonecku na kontě stovky staveb. Ke svému účelu sloužila až do roku 2002, kdy se přestěhovala do modernějších prostor v areálu jablonecké nemocnice.

VÝZVA PRO ČTENÁŘE

Nejde nám o domy, náměstí a další „neživé“ věci. Jde nám o lidi. Každý týden se budeme věnovat jedné obci, jednomu městu, případně jedné oblasti lidského života. Fotky vás nebo fotky vašich rodičů či prarodičů, kamarádů, přátel, ať už z dovolené, ze školy, učňáku, střední, fotbalu, Sokola, pionýrského tábora, brigády, nebo jen tak z posezení v hospodě, prosím posílejte na adresu jablonecky@denik.cz.

K fotkám (ideálně 4 až 7, ale nevadí i méně) nezapomeňte napsat i základní informace jako co, kde, kdy atd.