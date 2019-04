V pátek pokračuje v tištěném Jabloneckém deníku nový seriál Jak jsme žili v Československu. Přinášíme v něm archivní snímky z obcí Jablonecka, ale i z různých místních spolků a výjimečných událostí z let 1918 až 1992.

Jarní lyžovačka, v nížinách na kolo, ale na horách ještě na lyže. V šedesátých letech ale pouze na přírodní sníh. Jak své milované hory a poslední jarní lyžovačklu zachytil renomovaný fotograf?

Je – li v české fotografii člověk, který se nesmazatelně zapsal svým specifickým dílem do české a světové fotografie, je to právě Vïlém Heckel. Jeho bytostná láska k přírodě a sportu mu dala celoživotní téma – hory. Vilém Heckel – fotograf hor, fotograf velehor. Hory se mu staly také osudem. Před 49 lety se zúčastnil československé expedice do Peru, kde zemřel se všemi dalšími členy výpravy při zemětřesení pod lavinou, která zavalila jejich tábor pod Huascaránem.

