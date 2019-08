V pátek pokračuje v tištěném Jabloneckém deníku nový seriál Jak jsme žili v Československu. Přinášíme v něm archivní snímky z obcí Jablonecka, ale i z různých místních spolků a výjimečných událostí z let 1918 až 1992.

Dnes se podíváme na několik snímků, kde je hlavním tématem koupání a rekreace. Stejně jako dnes byla před pětadvaceti lety středobodem letního Jablonce přehrada. Obrovská návštěvnost v každém letním dni i před mnoha roky asi nikoho nepřekvapí, možná ale bude zajímavé připomenout si další „koupací místa“ v Jablonci. Především to bylo takzvané Novoveské koupaliště, před desítkami let za parných dní obsypané stovkami lidí. Koupat se ale chodilo také k nádržím na Vrkoslavicích, pověstným nejteplejší vodou v Jablonci. Naopak nejstudenější bylo koupaliště v Bedřichově, kam také Jablonečané rádi zajížděli, stejně jako do Železného Brodu. V tištěném vydání se můžete těšit i na fotografie ze Souše, Dolánek a Novoveské koupaliště.

Prohlédněte svá alba

Nejde nám o domy, náměstí a další „neživé“ věci. Jde nám o lidi. Každý týden se budeme věnovat jedné obci, jednomu městu, případně jedné oblasti lidského života. Fotky vás nebo fotky vašich rodičů či prarodičů, kamarádů, přátel, ať už z dovolené, ze školy, učňáku, střední, fotbalu, Sokola, pionýrského tábora, brigády, nebo jen tak z posezení v hospodě, můžete posílat na adresu jablonecky@denik.cz.



K fotkám (ideálně 4 až 7, ale nevadí i méně) nezapomeňte napsat i základní informace – co nebo kdo na nich je, kdy a kde a podobně. Uveďte také jméno jejich autora či majitele, který je redakci poskytl.