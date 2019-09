V pátek pokračuje v tištěném Jabloneckém deníku nový seriál Jak jsme žili v Československu. Přinášíme v něm archivní snímky z obcí Jablonecka, ale i z různých místních spolků a výjimečných událostí z let 1918 až 1992.

Bezesporu nejstarším a nejdéle trvajícím motorkářským závodem historie je Mezinárodní motocyklová šestidenní. Právě to je idalším tématem seriálu Jak jsme žili v Československu. Pro nás je o to zajímavější, že Československo je v něm dodnes jednou z nejúspěšnějších zemí. Je fakt, že dnešní jezdci by se možná na starých mašinách ani ze startu nerozjeli. Naopak pro tehdejší jezdce by mohly dnešní kapotované motorky vypadat jak stroje mimozemšťanů… Jedno je ale jisté, za více než století trvající soutěž jsou Češi velmi úspěšným týmem.

Prohlédněte svá alba

Nejde nám o domy, náměstí a další „neživé“ věci. Jde nám o lidi. Každý týden se budeme věnovat jedné obci, jednomu městu, případně jedné oblasti lidského života. Fotky vás nebo fotky vašich rodičů či prarodičů, kamarádů, přátel, ať už z dovolené, ze školy, učňáku, střední, fotbalu, Sokola, pionýrského tábora, brigády, nebo jen tak z posezení v hospodě, můžete posílat na adresu jablonecky@denik.cz.



K fotkám (ideálně 4 až 7, ale nevadí i méně) nezapomeňte napsat i základní informace – co nebo kdo na nich je, kdy a kde a podobně. Uveďte také jméno jejich autora či majitele, který je redakci poskytl.