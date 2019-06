V pátek pokračuje v tištěném Jabloneckém deníku nový seriál Jak jsme žili v Československu. Přinášíme v něm archivní snímky z obcí Jablonecka, ale i z různých místních spolků a výjimečných událostí z let 1918 až 1992.

Vítání občánků do života začal ÚV KSČ podle sovětského vzoru programově zavádět v 50. letech 20. století v rámci ateizace společnosti jako občanskou alternativu, která by postupně nahradila tradiční církevní křest. Za tímto účelem vláda zřídila při národních výborech sbory pro občanské záležitosti. Uspořádání obřadu na obecním úřadě zároveň umožňovalo do programu začlenit i nejrůznější prvky komunistické ideologie. Vítání občánků na národních výborech se stalo společenskou rutinou až během normalizace po roce 1970, stejně jako předávání občanských průkazů nebo občanské svatební obřady. Některé obecní úřady v pořádání obřadu vítání občánků pokračují dodnes.

Strana Jak jsme žili … je vaším dílem, protože poskytujete fotografie ze svého archivu a my vám mnohokrát děkujeme. Dnes jsme snímky získali od Petra Počinka z Rokytnice.

Prohlédněte svá alba

Nejde nám o domy, náměstí a další „neživé“ věci. Jde nám o lidi. Každý týden se budeme věnovat jedné obci, jednomu městu, případně jedné oblasti lidského života. Fotky vás nebo fotky vašich rodičů či prarodičů, kamarádů, přátel, ať už z dovolené, ze školy, učňáku, střední, fotbalu, Sokola, pionýrského tábora, brigády, nebo jen tak z posezení v hospodě, můžete posílat na adresu jablonecky@denik.cz.



K fotkám (ideálně 4 až 7, ale nevadí i méně) nezapomeňte napsat i základní informace – co nebo kdo na nich je, kdy a kde a podobně. Uveďte také jméno jejich autora či majitele, který je redakci poskytl.