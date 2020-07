Doposud patřilo mezi běžné postupy, jak prorůstání plevele zamezit, využití herbicidů, nicméně dnes už se ale ví, že i při nejšetrnější aplikaci se při dešti dostává tato chemikálie do půdy a spodních vod. Semily se nyní po vzoru dalších měst přiklonily k mnohem šetrnějšímu způsobu – vyzkouší ekologickou likvidaci plevele prostřednictvím horké vody a páry.

„Herbicidy, které se doposud ve městech používají a jsou jedním z nejúčinnějších prostředků na hubení plevelů, bývají často označovány za potenciální karcinogen. To je jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli řešit tuhle problematiku jinou cestou,“ vysvětlila starostka města Semily Lena Mlejnková.

Likvidaci plevele bude mít na starosti vysokotlaký stroj, který funguje na principu páry a jenž nevyužívá žádné chemikálie. Jedná se o jedinečnou technologii na likvidaci plevelných rostlin, přičemž rychlost účinku je srovnatelná s chemickými přípravky.

„Pomocí speciálního nástavce jsou jednotlivé rostliny smáčeny horkou vodou nebo párou, jejíž teplota při výstupu z trysky dosahuje 98 stupňů Celsia. Působením horké vody dochází k narušení rostlinných pletiv, sražení rostlinných bílkovin a nevratnému poškození části nebo dokonce celého kořenového systému. Zbytky zasažených rostlin následně stačí po chvíli uklidit standardními mechanickými postupy,“ popsal likvidaci Martin Boreš z odboru rozvoje a správy majetku města Semily.

Specializovaná firma strojem dvakrát za rok ošetří na základě smlouvy přes 5500 běžných metrů chodníků a okrajů silnic. Náklady na ošetření chodníků by neměly překročit sto tisíc korun. Speciální vysokotlaký parní stroj určený k hubení plevele vyjede do ulic poprvé v červenci a následně v září.

Do ulic s motyčkou

V Jablonci odstraňují plevel vyrůstající mezi kostkami a asfaltem na chodnících a náměstích mechanicky. V praxi to vypadá tak, že ulicemi procházejí zaměstnanci technických služeb a veřejně prospěšných prací a každou rostlinku pomocí motyčky odstraní. „Páru jsme zkoušeli, ale stejně pak na místa museli vyrazit lidé, aby ty spařené rostlinky zlikvidovali. Celkem to pak vyšlo dráž,“ informovala mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.

Nehubí kořeny

Naopak v Turnově se vrátili k chemii. K likvidaci plevele tu využívají totální herbicid. Ale bez glyfosátu, takže má být neškodný pro vodu, vzduch, půdu a suchozemské a vodní mikroorganismy.

S řešením, které tu zkoušejí, přišel jednatel Technických služeb Turnov. Město požádalo o vyjádření Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, který poskytl informace, že se jedná o částečnou náhradu za glyfosát, totální herbicid s kontaktním účinkem, tudíž nehubí kořeny. Účinná látka, kyselina pelargonová, je přírodního původu a do pěti dnů se rozkládá na kysličník uhličitý a vodu. „Věříme, že tento přípravek by mohl splnit naše požadavky na údržbu veřejných ploch a jejich konečný vzhled, a to bez glyfosátu,“ dodala místostarostka Turnova Jana Svobodová.