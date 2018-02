Jak obelstít exekutora? Je to jednoduché, známe způsob

Jablonecko – Stali jste se dlužníkem, máte obstaven účet a jste v začarovaném kruhu? Našli jsme možnost, jak to obejít. Není to žádná určitě novinka a dlužníci to už velmi dobře znají…

dnes 07:00 SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Pošli mi prachy za fušku zase na konto kluka, jo,“ zaprosil chlapík -v ošuntělých jeansech předáka. Ten kývl, cukly mu koutky a zeptal se: „Kolik máš vlastně těch exekucí?“ „No, pět…“ neochotně odpověděl muž.Smyšlený příběh? Ale vůbec ne. Praxe, jak lze obejít exekutory, nepřiznat příjem a mít k dispozici neobstavený účet. Poslat se tam dají příspěvky, dávky i důchod. Systém je jednoduchý. Najít banku, kde můžete svému dítěti založit účet pod jeho rodným číslem a jako zákonný zástupce chodit vybírat v případě potřeby. ČTĚTE TAKÉ: Exekuce. Liberecký kraj je třetí nejhorší RUB A LÍC TÉTO MINCE „Dětské konto si u nás založit můžete, aniž byste měli souběžně u nás také svůj účet. Není to podmínka,“ zjistili jsme například na u MONETA Money Bank. Účet je vázán na rodné číslo klienta, jímž je nezletilé dítě. S penězi nakládá jeho zákonný zástupce. Větší pohyb částek a trvalé příkazy třeba na plyn nebo elektřinu banka zaznamená a ve smlouvě má uvedeno, že může v takovém případě smlouvu vypovědět. Ale pár tisícovek „keš“ každý měsíc je jako jehla v kupce sena. KB váže dětské konto na účet dospělého. Pokud má on obstaven účet, dítě sice o našetřené peníze nepřijde, ale má je nedobytné. „Měla jsem pro syna, když byl malý, souběžně se svým konto Beruška. Myslím, že měl i svou kartu s možností omezeného výběru,“ vzpomněla starší Jablonečanka. ČTĚTE TAKÉ: Když pracují, mohou snižovat dluhy a exekuce EXEKUTOR A ELEKTRONIKA Dnes už neposílá exekutor dopisy na bankovní domy označené kulatým razítkem se žádostí o informace ke konkrétnímu dlužníkovi. „Komunikujeme datovou schránkou (elektronicky – pozn. red.),“ potvrdil oslovený úřad. Zpět má potřebná data o jeho účtech od jednotlivých bank obratem ruky. ČTĚTE TAKÉ: Seniory ničí exekuce. Někdo jich má i sedmdesát NEJHŮŘE V TANVALDU Podle statistických údajů je exekučně nejvíce na Jablonecku zatížen Tanvald. Evidují tu 4847 exekucí. To ale připadá na 912 lidí… Funguje tu dobře práce za hotové. „Práci na černo na pár dní seženeme vždycky. Ať už ve fabrice nebo od lidí ve městě. Pak se ale výdělkem nechlubíme. A peníze na ruku,“ popisuje muž středního věku. Ještě nedávno bydlel v Titaniku, nechvalně známém domě u zdejšího autobusového nádraží.

Autor: Jan Sedlák, Lenka Klimentová