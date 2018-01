Jak se žije v obci, kde má Miloš Zeman největší úspěch v kraji?

Černousy – Nejsevernější obec, nejvíc hlasů Zemanovi.

K turecké kávě dostanete v místním hostinci dva cukry v sáčku, ze kterých se usmívá jablonecký primátor Petr Beitl a láká k volbě ODS. Jenže nejsevernější obec Libereckého kraje žádnou baštou pravicových stran rozhodně není. V podzimních volbách tu uspěla hnutí ANO a SPD. V čele obce stojí starosta zvolený za komunisty. A o víkendu zde bezkonkurenčně zvítězil Miloš Zeman.

„To si děláš prdel,“ podivuje se mladý muž, který si vyšel ven zapálit cigaretu, když se dozví, že současného prezidenta volilo 93 jeho sousedů. Sám ale u voleb nebyl. „Projížděl jsem volební lístky a žádná jména mi nic neříkala,“ vysvětluje kuřák Petr. V okolí se žádný kandidát během kampaně neobjevil. „Nemám šanci o nich nic zjistit,“ říká.

Zemana nevolil ani místní hostinský Slavomír Tajbner. „Podle mě ho tady volili hlavně důchodci. Pak tu sedí v hospodě a nadávají na něj, ale stejně ho volí,“ myslí si muž, který svůj hlas dal Jiřímu Drahošovi. Starosta Miroslav Richter nechtěl výsledky ve své obci komentovat. Volba je podle něj každého věc.

VŠECHNO TADY FUNGUJE

Černousy jsou v nedělním odpoledni prázdné. Kromě hostince Pod kaštanem tu funguje ještě komplex Zámecký dvůr. Před ním parkují i auta s poznávacími značkami z Prahy, Německa či Polska. Místní naopak do Polska, kam to mají pár minut, jezdí za levnějšími potravinami či cigaretami.

„Místní jsou tady spokojení. Obec vychází vstříc místním i chalupářům, všechno tady funguje. V hospodě si na obec nikdo nestěžuje,“ říká hostinský.

Mladík Petr, který tu žije od malička, ale přeci jen zmiňuje jistou nespokojenost. „Volil bych prezidenta, který by místním zařídil práci,“ svěřuje se. Sám dojíždí za prací až do liberecké průmyslové zóny. Přímo v Černousích je totiž prý jen jedna firma. „Možná půjdu pracovat do Německa,“ uvažuje. Ještě předtím ale půjde za dva týdny k druhému kolu voleb. To ukáže, zda si Černousy své krajské prvenství udrží.