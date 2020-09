Zdroj: DeníkTam lidé v karanténě či izolaci mohou požádat Krajský úřad Libereckého kraje o možnost hlasování do zvláštní přenosné schránky. Požádat lze pouze telefonicky.

Nejzazší termín pro podání telefonické žádosti k účasti pro krajské volby a první kolo senátních voleb (ty proběhnou pouze v České Lípě) je čtvrtek 1. října do 20 hodin! Pokud budou lidé v karanténě či v izolaci také během druhého kola senátních voleb, musí opět telefonicky požádat nejpozději ve čtvrtek 8. října a to opět do 20 hodin.

Volby se uskuteční v pátek 2. října 2020 v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin, v sobotu 3. října se volební místnosti otevřou už v 8.00 hodin a uzavřou ve 14.00 hodin. Hlasování pro krajské volby proběhne pouze na území České republiky. Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz.