Největší počet nakažených koronavirem je v Jilemnici. Podle krajského radního pro zdravotnictví Vladimíra Richtera je hlavním důvodem vysokých čísel v semilském okrese jeho blízkost Královehradeckému kraji, kde je epidemie nehorší.

Testování na covid-19. Ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Hejduk

Semilský okres hlásí 782 nově nakažených na sto tisíc obyvatel, v jabloneckém okrese je to 591 a nejlépe jsou na tom v Liberci a České Lípě, kde je to okolo 430 nakažených na sto tisíc obyvatel. Jinak celková čísla nakažených lidí i zdravotníků pomalu klesají. Podle vedení kraje je to hlavně díky probíhajícímu očkování. Příští pondělí by se měla v kraji otevřít také velkokapacitní očkovací centra.