Výjimečná zlatá medaile České mincovny o hmotnosti dvou trojských uncí vzdává hold Janu Saudkovi a jeho obrazu s názvem Marie č. 1. Ve stříbrné verzi jde o medaili s průměrem 37 milimetrů a hmotnosti jedné trojské unce.

Jan Saudek při ražbě medaile. | Foto: Česká mincovna

Uznávaný fotograf si přijel do Jablonce nad Nisou v úterý 29. června vyrazit první kus. Do České mincovny jej doprovodila manželka Pavlína. „Je to úžasný tvůrčí pocit a navíc tu na mne působí skvělá energie,“ poznamenal při ražbě Jan Saudek.