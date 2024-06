Zabodoval v prestižní soutěži. Vařil pro prezidenty, nyní se usadil na Královce

Kuchařská celosvětová soutěž S.Pellegrino Young Chef Academy otevírá dveře do světa gastronomie talentovaným kuchařům do třiceti let. Její nový ročník hledá a podporuje nejnadanější a nejtalentovanější milovníky gastronomie. Ti mají šanci přihlásit se až do 19. června a představit pokrm, který vyjadřuje jejich jedinečnou kreativitu a vizi. A nejúspěšnější český soutěžící se může pochlubit tím, že jeho jídla ochutnali bývalí američtí prezidenti George Bush a Barack Obama. Také se díky vaření setkal s Václavem Havlem či Karlem Gottem.

Patrik Bečvář působí už dva a půl roku jako šéfkuchař restaurace na Královce v Jizerských horách. | Foto: archiv Patrika Bečváře

Účastníci budou mít jedinečnou příležitost stát se součástí mezinárodní komunity a posílit své schopnosti prostřednictvím vzdělávání, mentorství, networkingu a kariérních příležitostí. Během soutěže budou úzce spolupracovat se světoznámými šéfkuchaři, kteří jim pomohou přenést jejich vizi budoucnosti na talíř a zdokonalit jejich kulinářské dovednosti. Zatím jediným českým úspěšným účastníkem je Patrik Bečvář, který zabodoval v soutěži v roce 2015. Porotu v prvním kole zaujal svým pokrmem, který doplnil o příběh. Moderně upravil jídlo, které mu vařila jeho babička a využil regionálních surovin. Vařil steak z hovězí svíčkové, kroketu z mrkve a telecí demiglass. „Pro mě to byla obrovská zkušenost. Člověk má šanci předvést své kvality a hlavně zviditelnit své jméno. Hodně se i naučíte a posune vás to profesně dál a získáte určité sebevědomí,“ zavzpomínal úspěšný kuchař, který tehdy postoupil do druhého kola s dalšími jedenácti semifinalisty, které se uskutečnilo v rumunském Bukurešti. „Finále mi uteklo doslova o chlup, skončil jsem na druhém místě,“ podotkl. Jak sám přiznal, v dětství netoužil stát se kuchařem a k vaření bližší vztah získal až na škole. V patnácti neměl úplně jasno, čemu se chce věnovat, obor si vybral i kvůli tomu, že se na něj přihlásili jeho kamarádi. Měl tehdy velké štěstí, že se praxi učil v Obecním domě, kde tehdy působil šéfkuchař Jiří Král, kterého si mohou diváci pamatovat z televizní reality show Kuchařská pohotovost. „Měl jsem štěstí, že jsem se pohyboval mezi těmi nejlepšími. To mě hodně nakoplo,“ zavzpomínal na začátky Patrik Bečvář. Sbírka a nadace pomáhají mladé Zuzce z Frýdštejna po těžké autonehodě Aktuálně působí už dva a půl roku jako šéfkuchař restaurace na Královce v Jizerských horách. Královská restaurace s fusion konceptem představuje prvotřídní jídla podávaná na jedinečném místě. Při plánování jejího konceptu rozhodovala především vášeň pro špičkovou gastronomii, v níž se snoubí nejkvalitnější suroviny s moderní technologií přípravy pod vedením zkušeného šéfkuchaře. „Nabízíme jak poklady české klasiky, tak například speciality asijské kuchyně, které se těší velké oblibě,“ svěřil se Bečvář s tím, že působení v regionu se liší od toho, na co byl zvyklý. „V restauraci hotelu InterContinental či v Obecním domě v Praze, kde jsem působil dříve, převažovali hodně zahraniční hosté. Tady to je naopak o českých turistech,“ osvětlil. Jablonecká ZUŠka představila veřejnosti Ve dvou se to lépe táhne Za svou kariéru se mu podařilo být součástí týmu, který vařil jídlo pro bývalé americké prezidenty, a to George Bushe a Baracka Obamu. Pro prvního jmenovaného připravovali slavnostní oběd na Pražském hradě a jednalo se o českou klasiku v podobě kachny, zelí a dvou druhů knedlíků, karlovarského a houskového. Pro druhého amerického exprezidenta vařili na americké ambasádě. Pociťoval mírnou nervozitu, aby se vše podařilo a nic se například nespálilo. Během vaření panovala ta nejpřísnější kritéria. „Prezidenti měli s sebou svoje osobní hygieniky, kteří si vlastně brali vzorky těch jídel a kontrolovali je,“ osvětlil šéfkuchař z Královky s tím, že během působení v Intercontinentalu chystal jídlo pro Václava Havla a z Obecního domu si odnesl vzpomínku na Zlatého slavíka Karla Gotta. Jelikož se věnuje sportu, rád si uvaří těstoviny nebo asijskou kuchyni s čerstvou zeleninou, která je lehká a zároveň rychle hotová. Gastronomie ho pohltila a své sny si plní i účastní v různých kuchařských kláních. Jeho největší sen je dostat se do finále prestižní kuchařské soutěže Bocuse d'Or, která se koná každé dva roky ve francouzském Lyonu. „Vloni jsem to zkusil na národním kole, tam jsem zase opět skončil na druhém místě. Postup do evropského kola mi opět o fous utekl. Věřím, že příště to vyjde,“ uzavřel vyprávění Patrik Bečvář. Mohlo by se vám líbit: V Lučanech nad Nisou vznikají matrace srovnatelné se světovou špičkou Zdroj: Jan Sedlák

