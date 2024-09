Na konci prázdnin uhynul jediný velbloud v Jizerských horách. Majitelé chtějí exotické zvíře vrátit na svahy hor. Proto vypsali veřejnou sbírku na platformě donio.cz.

Velbloud Bak se stal doslova celebritou a to nejen v Libereckém kraji. Jeho fotografie ze zasněžené silnice obletěly doslova celou republiku. Snímek zbořil instagram populárního moderátora Leoše Mareše. Vystupoval v Harrachově, vozil Tři krále po Bedřichově, ale i v Mladé Boleslavi, Štědrý den trávil i na Vsetínsku.

Na sklonku srpna letošního roku ale odešel do věčných lovišť. Vrátí se velbloud do Jizerských hor? Je to v moci veřejnosti.

V roce 2012 měl majitel Farmy Severák v Janově nad Nisou Martin Häckl nápad koupit pro svůj projekt Jízdárna Koně v Jizerkách velblouda dvouhrbého. Zařídil všechna povolení a pustil se do toho. Nebylo to snadné, velbloudů je v České republice málo a většinou jsou zlí a divocí. „Nakonec jsem se dostal k velbloudovi Bakovi až na Moravu, který vozil děti v ZOO a majiteli skončila smlouva. Byla to láska na první pohled. Bak si hned našel místo u nás na farmě, ale také v rodině. Stali se z nás parťáci dříve, než byste čekali," pousmál se Häckl.

Bak byl podle slov majitele neuvěřitelně hodný a nikdy nikomu neublížil. Rád pózoval jako kdyby věděl, že ho někdo fotí. Pohled na děti v přeskáčích sedících na velbloudovi, který stojí na sjezdovce Jizerských hor, byl opravdu k popukání a přitahoval turisty z celé republiky.

V létě s Bakem jezdili majitelé do Johnsdorfu a do Waldteatru, kde se hrála Velká orientální cesta Karla Maye. Bak si zde vysloužil hlavní roli a odehrál více než 20 představení. Vždy bylo beznadějně vyprodáno a Bak si pozornost diváků užíval. Také těšil děti z letních táborů, školních výletů, nebo turisty, kteří byli na dovolené v Jizerských horách.

Každé Vánoce pomáhal Bak rozsvěcet vánoční strom na Rádle u Jablonce nad Nisou, vozil tři krále v Bedřichově, Mnichově Hradišti, Mladé Boleslavi a na Štědrý den dokonce v Loučce u Vsetína. Podílel se také na živém betlému, kterým každoročně otevírá adventní čas Středisko volného času Vikýř z Jablonce nad Nisou. Několikrát nechyběl ani na ukončení zimy v průvodu s Krakonošem. Bak jezdil do školek v Liberci, Jablonci i Mnichově Hradišti. Děti se s ním fotily a získaly odpovědi na své otázky ze života velblouda.

Legendární se stala příhoda, která se udála v listopadu roku 2019. Tehdy Bak utekl z ohrady, když srny potrhaly lanka. Koně utekli směrem domů, ale Bak neznal cestu. „Rád se vozil autem. A tak šel na výlet až skoro do Bedřichova. Bylo brzké ráno, zrovna silničáři kontrovali silnice a Bak si proti nich majestátně vyšlapoval po čerstvě zasněžené vozovce. Baka jsme díky nim našli a bezpečně dopravili domů. Mezi tím fotografie velblouda kráčejícího po zimních Jizerkách obletěly celou republiku. Na instagramu Leoše Mareše měl Bak tehdy desetitisíce shlédnutí během pár hodin. Byl jsem vděčný, že se Bakovi ani nikomu jinému nic nestalo a vše dobře dopadlo. Dodnes s úsměvem vzpomínáme," pousmál se Häckl

V polovině srpna letošního roku Bak přestal žrát. „Nechali jsme ho kompletně zkontrolovat veterinářem. Vše bylo v pořádku. Veterináři, kteří se starají o zvířata v liberecké ZOO dokonce konzultovali stav i s jinými kolegy v zahraničí. Veškeré naše snahy byli bohužel marné. Bak nedokázal vstát. V pátek 30. srpna v 16 hod jsme se museli s Bakem se slzami v očích naposledy rozloučit. Nebylo mu pomoci. Ztratili jsme člena rodiny, ale taky hvězdu veřejnosti a všech dětí z okolí," popsal majitel.

Bak bude ale bavit dál. Jeho tělo si odvezla akreditovaná firma, která vypreparuje kostru. Bak bude dál pomáhat na univerzitě v cizině jako učební pomůcka pro studenty.

„Víme, že tak velkou díru v srdci nám příchod nového člena rodiny nezalepí. Bak navěky zůstane v našich vzpomínkách. Přesto bychom rádi do Jizerek přivítali nového parťáka a rozjeli tak další velbloudí éru na severu. Proto bychom Vás chtěli poprosit o finanční podporu, díky které se nám sny uskuteční," sdělila manželka Martina Häckla, Simona.

Majitelé by teď rádi pořídili nového velblouda a pokračovali v aktivitách jako prožívali s Bakem. „Jezdili edukativní programy do škol a školek, podíleli se na akcích měst a obcí v okolí. Nechali velblouda běhat po našich ohradách Jizerských hor. Ukázali ho turistům, našli nový domov u nás, kde už teď má své místo a veškerou péči, kterou si takový člen zaslouží," doplnil Martin Häckl.

