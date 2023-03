Ve čtvrtek 30. března přistaví město Jablonec na několik míst kontejnery na velkoobjemový odpad. Nádoby budou k dispozici až do pátečního rána, kdy se začnou postupně odvážet.

Velkoobjemový kontejner. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Milan Krčmář

Lidé mohou do kontejnerů odložit například nábytek, matrace, koberce, linolea, lyže, sáňky, boby, kola, dveře, WC, umyvadla nebo plastové vany a podobně.

Do kontejnerů naopak nepatří pneumatiky, stavební suť, komunální odpad, který patří do klasické popelnice, využitelné složky komunálního odpadu, které patří do barevných kontejnerů na tříděný odpad, vysloužilé elektrospotřebiče, biologicky rozložitelný odpad (listí, tráva a větve) a odpad z podnikatelské činnosti.

Rozpis zastávek

1. máje x Hluboká

B. Němcové (naproti domu č. 30)

Erbenova (u domu č. 17)

F.L. Čelakovského x U Hřiště

J. Hory (u parkoviště)

Mládí (pod policií)

Mšenská (u domu č. 26 na parkovišti)

Na Kopci x Panenská

Na Roli x Polní

Na Svahu x Dělnická

Na Úbočí (u domu č. 17)

Na Vršku (u domu č. 16)

Na Výšině (u garáží)

Pivovarská (stanoviště kontejnerů)

Pod Hájem (stanoviště kontejnerů)

Polní (u garáží)

U Zahrádek x Vedlejší

U Zastávky

Vlaštovčí (stanoviště kontejnerů)

Vrchlického sady

Vrkoslavice (u hasičárny)

Vysoká (u pošty)

Zemědělská x Na Stráni

Zlatá (u hřiště)

Pokud občané nestihnou ambulantní svoz, mohou odevzdat velkoobjemový odpad ve sběrných dvorech, ty sídlí na překladiště v Proseči, v Dalešické ulici, v Kokoníně, v Belgické ulici a také v ulici Želivského. Pro funkční předměty, které by mohly ještě posloužit někomu v domácnosti, mohou lidé využít Re-use centrum.