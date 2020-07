Historické prostory liberecké radnice se příští středu promění v koncertní sál kombinovaný s nahrávacím studiem. V něm vystoupí cellistka Terezie Kovalová, zpěvák Michal Prokop, houslista Jan Hrubý, zpěvačka Tonya Graves a spolu s ní i zakladatel festivalu Bohemia JazzFest a zároveň jeden z nejlepších jazzových kytaristů světa Rudi Linka.

Jiný bude i název festivalu, který si pohrál s češtinou a jazz v názvu proměnil za stejně znějící jas. Ten má podle Linky symbolizovat pomyslné světlo na konci koronavirového tunelu. Virtuální podobu festivalu připravoval Linka se svým nevelkým týmem letos na jaře, kdy nebylo vůbec jasné, co v průběhu letních měsíců dovolí epidemiologická situace, ani jak se bude epidemie dál vyvíjet.

Live-stream budou diváci virtuálního festivalu moci sledovat skrze Youtube kanál Bohemia JazzFest, na který je odkáže oficiální web www.bohemiajazzfest.cz. Odkaz naleznou diváci také na Facebooku, Instagramu a Twiterru festivalu.

Překotné přípravy

„Rozhodli jsme se v polovině dubna, a i to už bylo v podstatě za pět minut dvanáct,“ uvedl Linka a dodal, že příprava tak velké akce, jakou je Bohemia JazzFest, trvá skoro celý rok. Proto podle něj nebylo možné doufat do poslední chvíle. Limitovalo by to účinkující, kteří jsou navíc z celého světa a především z USA, kde Linka se svou švédskou manželkou Annou žije, ačkoliv zkraje roku i jeho koronavirus uzemnil v Čechách.

„Náš festival je otevřený, je o tom, že tisíce lidí přijdou úplně volně na náměstí, kde panuje úžasná atmosféra a dobrá nálada. Jenže ta se odvíjí od toho, že se člověk cítí bezpečně, a my si myslíme, že letos v létě budou mít tenhle pocit lidé spíš doma,“ vysvětlil Linka letošní zásadní změnu.

I přesto, že muzikanti dorazí do Liberce a budou v něm hrát naživo, vidět je bude možné pouze na internetu. „Pro přímý přenos musíme mít vhodné natáčecí podmínky. Pokud bychom streamovali koncert z náměstí, bylo by to technicky velmi náročné a rozpočet by se nejméně ztrojnásobil,“ vysvětlil produkční týmu Jan Podskalský. „Zatím zvažujeme, zda budou hudebníci vystupovat v zasedací místnosti ve druhém patře radnice, na schodišti anebo na balkóně s výhledem na náměstí,“ přiblížila možnosti mluvčí liberecké radnice Jana Kodymová.

Přímý přenos koncertu začne ve 20 hodin prostřednictvím kanálu YouTube a potrvá zhruba hodinu. Oproti předchozím ročníkům se promění i průběh festivalu. „Bude tam jazz, rock, blues, pop, latina, klasika… Každý hudebník či dvojice zahraje jen jednu skladbu. K tomu se budou promítat záběry z konkrétního města, což bude zároveň taková pozvánka pro diváky, aby je navštívili,“ popsal už dříve pro Deník Linka.

Stivín, Šporcl či Dyk

Liberec je v pořadí třetím městem, odkud se budou koncerty vysílat. V pondělí 27. července odstartuje virtuální on-line festival Praha, kde vystoupí Debbi Kahl, Miroslav Vitouš a Lenka Dusilová.

Debbie Kahl vystoupí o den později i na koncertu v Plzni, kde ji doplní Tomáš Linka a Jiří Stivín. V Domažlicích vystoupí o den později mladá jazzová pianistka Kristina Barta, v pořadí druhý pražský koncert v pátek 31. července pak ozdobí Filip Gondolán a Pavel Šporcl.

Na závěrečném koncertu , který se uskuteční 1. srpna v Brně, se představí herec a zpěvák Vojta Dyk a jeden z nejtalentovanějších slovenských kytaristů David Kollar, který natáčel například s jazzovým trumpetistou Erikem Truffazem či bubeníkem Patem Mastelottem.

Festival Bohemia Jazzfest se v Česku koná od roku 2005 a během krátké doby se z něj stal jeden z největších letních jazzových hudebních festivalů v Evropě. Cílem je podle zakladatele a organizátora Rudiho Linky představit českému publiku to nejlepší ze světové jazzové scény, a to zdarma a pod širým nebem. V Liberci se konal poprvé v roce 2013.

Bohemia JazzFest

Letošní ročník bude mít kvůli koronavirovým opatřením jen podobu virtuálního festivalu s živým přenosem z celkem pěti hostitelských měst.

Z Liberce se bude vysílat ve středu 29. července.

On-line koncert začne ve 20 hodin.

Představí se na něm Terezie Kovalová, Michal Prokop a Jan Hrubý, Tonya Graves a tentokrát i v roli interpreta sám zakladatel festivalu Rudi Linka.