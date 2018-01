Je očkování pro vaše děti opravdu to nejlepší?

Jablonec nad Nisou – Epidemie svobody. Proč je v Česku očkování povinné, když ve většině zemí západní Evropy mají rodiče právo volby? Neočkují tu doktoři děti příliš brzy? A mají vůbec čeští rodiče o očkování dostatek informací?

Očkování. Ilustrační snímekFoto: DENÍK/ Eva Kořínková

Dokumentaristka Tereza Reichová s manželem Hynkem Reichem Štětkou hledají odpovědi na tyto a mnohé další otázky. S narozením dcery Žofky přišly obavy o její zdraví. Mladí manželé se vyzbrojují kamerou a točí vše, co by mohlo ovlivnit jejich rozhodnutí, zda dceru očkovat, nebo ne. V diskusích s pediatry, s ministerstvem zdravotnictví, s kamarády, s babičkou malé Žofky i sami mezi sebou zjišťují, že vytvořit si na celý problém jasný a dobře podložený názor není zdaleka tak jednoduché. Přijďte s nimi debatovat do Klubu Na Rampě dnes od 19.30.