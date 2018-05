SOUTĚŽ: Jedinečná třídenní smršť kulturního dění, to je Majáles Liberec 2018

Liberec – Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. Báseň Karla Hynka Máchy netřeba představovat. Ale květen není jen měsícem lásky, ale i studentů! „Letošní ročník Majálesu bude větší a tisíckrát lepší,“ slibuje jeden z organizátorů Jiří Veverka.

Po loňském úspěchu prvního ročníku Majáles Liberec 2017 se organizátoři rozhodli, že do akce půjdou znova. I přes „punkovou“ přípravu se podařilo uspořádat akci, která se potkala s nevídaným, a co je důležité, hlavně pozitivním ohlasem. „I letošní jaro naplníme město ovzduším nevázané zábavy, muziky a tance,“ pokračuje další z organizátorů Marek Ottl.

A v čem je jejich Majáles specifický? „Za prvé jako jediný v celé republice mají studenti, co se prokážou průkazem, vstup zdarma. Dále se snažíme o pestré hudební složení a v neposlední řadě máme jako jediní zahraničního interpreta,“ vyjmenovává na prstech Ottl.

Majáles Liberec proběhl v loňském roce na libereckém náměstí, a to hlavně z důvodu zpřístupnit svátek studentů všem lidem a oživit centrum města. „Za sebe musím říci, že s náměstím nebyl z hlediska organizace žádný problém. Ten nastal v okamžiku, kdy se k akci připojili návštěvníci, o které zrovna nestojíte. Vyhodili jste je z jedné strany a oni přišli druhou,“ upřesňuje Veverka.

Jejich Majáles vznikl tzv. na zelené louce. „Projel jsem tisíce podobných festivalů a z každého jsem si vzal to něco, co mě zaujalo. Ale žádný obecný mustr jsme neměli, navíc Liberec je v mnoha ohledech speciální,“ odpovídá na otázku týkající se inspirace Ottl.

Letos se uskuteční velký studentský majáles od 10. do 12. května a na náměstí se bude konat pouze tančírna. Hlavním centrem dění se stane Park Budyšínská nad libereckým klubem Bunkr. V případě nepřejícnosti počasí se festival přesune do prostor libereckého výstaviště, kde si na své přijdou sportovci tělem a duší. „Ve spolupráci s Libereckou pětkou se budou moci návštěvníci účastnit běžeckého závodu. A kdo neholduje běhu, může se zajít podívat zdarma do Technického muzea a zhlédnout místní skvosty,“ doplňuje Veverka.

A nejedná se o jediný doprovodný program. Organizátoři obnovili i tradici vyhlašování krále a královny Majálesu, které proběhne před radnicí, součástí parku bude i chill zóna, beer pong a soutěže o různé vstupenky na další akce.

Na pódiích zazáří takové hudební hvězdy jako Paulie Garand a live band, Mirai, Krucipüsk, česko-americká skupina N.O.H.A, Imaginárium, ATMO Music či Lenny. „Já se těším i na Markétu Nikendey a Kayu, obě mají originální tvorbu zařaditelnou do folk rockového žánru,“ dodává k výčtu interpretů Marek Ottl. „Snažíme se dát šanci místním kapelám, aby si zahrály na pódiu světových parametrů,“ doplňuje.



Moderování se opět ujme éterická a sympatická herečka působící v libereckém divadle Eliška Jansová. „S Eliškou spolupracuji hrozně rád, moderuje i koncerty Big'O'Bandu a vím, že se na ni můžu naprosto spolehnout“ chválí si spolupráci Marek Ottl.

Nejedná se o jediný Majáles v Liberci. Tradičně zde probíhá Majáles na Harcově, od kterého se chtěli organizátoři odlišit. „Naším cílem je podílet se na oživování liberecké kultury a hlavně centra Liberce. Aby si Majáles mohli užít nejen vysokoškolští studenti. Rozhodně si ale nechceme konkurovat“, dodává Ottl.

„Máme zabookováno už na rok 2019, a to ani nevím přesné datum konání,“ poukazuje na velký zájem Jiří Veverka. „Navíc spolupracujeme s Hejnickými slavnostmi a Benátskou nocí, vytvořili jsme takovou hudební osu. Všichni víme, že dostat lidi na nějakou akci je v dnešní době těžší a těžší, uzavírá Veverka.

A jak se těší na Majáles samotní interpreti? „Liberec je jedno z mých nejoblíbenějších měst v Čechách. Letos je to vůbec poprvé, co s kapelou vystupujeme na Majálesech a já osobně jsem si právě Liberec nechtěla nechat ujít. Těším se moc!“ dodává Lenny.

„Pro mě má místo konání strašně nostalgickou náladu, v parku jsem zažíval skvělé časy s bandou kámošů, chodil na první koncerty do Bunkru, tehdy ještě Casta Clubu. Na letošní Majáles se těším a jsem rád za úspěch loňského ročníku,“ odpověděl na otázku Paulie Garand, jehož vystoupení bude obohaceno o živou kapelu.

SOUTĚŽ

Připravili jsme pro vás soutěž o dvě celofestivalové vstupenky, na které se může těšit jeden soutěžící. Kdo bude letošní Majáles Liberec moderovat?

Své odpovědi posílejte na redakční email jiri.louda@vlmedia.cz do 8. května do 12.00. Ze správných odpovědí vylosujeme jednoho výherce. Hodně štěstí!