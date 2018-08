Tipy Deníku: Jediný funkční mlýn v kraji mají v Jindřichovicích pod Smrkem

Liberecký kraj – Žijící skanzen v Jindřichovicích pod Smrkem je jediné místo v Libereckém kraji, kde najdete funkční větrný mlýn.

Větrný mlýn v Jindřichovicích pod Smrkem.Foto: Město Frýdlant

Manželé Vlkovi zde provozují Muzeum života venkovského obyvatelstva před průmyslovou revolucí, větrný mlýn tak zapadá do jejich konceptu. Zajímavostí je, že mlýn postavili mezi lety 2001 až 2002 a mlýnskou výbavu si sem dovezli ze severní Moravy.

„V té době jsme se snažili žít bez elektrického proudu. To znamená, že jsme mleli mouku ručně, což bylo časově náročné a navíc to nebylo moc efektivní. Rozhodli jsme se proto postavit mlýn, který by nám s tím pomohl. Mlýnek a turbínu ze 30. let minulého století nabízel pán, který pro ně neměl vy-užití. Dovezli jsme si je sem a zprovoznili mlýn, který sice není úplně na kopci, ale funguje,“ vysvětlila Mia Vlková.

NÁVŠTĚVNÍKY POUČÍ

Větrný mlýn nyní doplňuje panorama ohrad pro zvířata. Není sice velký, zato je v Libereckém kraji jediný funkční a veřejně přístupný. Obsahuje také expozici o všech větrných mlýnech v ČR. „Slouží nejen návštěvníkům pro poučení a pokochání, ale i přímo k mletí obilí,“ dodala Vlková. V mlýně probíhají zpoplatněné prohlídky. Otevírací doba skanzenu je od dubna do září vždy od úterý do neděle mezi 10. a 17. hodinou.

„Frýdlantsko je vzhledem ke svému oddělení od zbytku republiky velmi specifická oblast z mnoha různých hledisek. Jedním z nich je i podpora místní produkce. Jedním z míst, kde najdete místní produkty, je i naše muzeum, v němž je vyhrazen prostor například nejen pro batikované oblečení, tašky či hedvábné šátky, keramiku, různé přívěsky, med, kozí sýry a mléko, ale i pohledy, mapy či průvodce,“ řekla Vlková.

Asi 2 kilometry od Albrechtic na Frýdlantsku se nachází i další mlýn, tedy v současné době už pouze jeho torzo. Místní rychtář Eduard Zückler zde postavil větrný mlýn holandského typu někdy kolem roku 1830.

„Povolení mu dal Kristian Kryštof Clam-Gallas. Bylo to místo bývalé pytlácké osady. Jednalo se o celkem mohutnou stavbu o průměru 9,2 m a výšce 13 m. Zdi byly přes jeden metr tlusté. Stavba je z venku mírně kuželová, zevnitř válcová. V mlýně pracoval jeden člověk a dokázal vyrobit za rok ze 180 měřic obilí 12 tun mouky,“ popsal historii mlýnu Jan Doubek z webu povetrnik.cz, který mapuje podobné stavby v celé republice.

ROZHLEDNA ZPUSTLA

Ve mlýnu se mlelo do roku 1862, o několik let později mlýn zpustošila procházející pruská vojska a dílo zkázy dokončila vichřice v roce 1868. Na konci 19. století zde vznikla rozhledna a z místa se stalo oblíbené výletní místo, které fungovalo do konce druhé světové války.

„S odsunem německého obyvatelstva osada Vysoký zanikla a mlýn zpustl,“ dodal Doubek. Dodnes je však zřícenina přístupná, v jejím blízkém okolí jsou tři větrné elektrárny.

Poslední podobnou stavbou, kterou můžete v kraji navštívit, je mlýn v obci Horní Polubný u Kořenova. Jde o mlýn holandského typu a pochází zřejmě z roku 1830. Objekt je dobře udržovaný a slouží k soukromým rekreačním účelům.