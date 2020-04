Zdeněk Vrábel a Míša Chmelíková se chystají na společný život. U dvou mladých lidí nic neobvyklého. Zdeněk je ale upoutaný na invalidní vozík. Ani to je však od jejich společného rozhodnutí neodradilo.

Zdeňku, co se stalo, že se vám život obrátil ve vteřině naruby?

Vysekal jsem se v Železném Brodě. Jezdili jsme tam s klukama každý den. Už jsme to měli naučený. Pak to jednoho dne nevyšlo. Asi ve 130 km jsem vlítnul pod kamion. A tím to pro mne skončilo. Když si na to teď vzpomenu, můžu bejt rád, že jsem vůbec naživu. Je to skoro zázrak.

Jste mladý muž, kterého těžká havárie uvěznila na vozíku. Co se vám honilo v hlavě?

Dá se říct, že jsem prožil i havárii duše. Měl jsem najednou i spoustu času na to přemýšlet, proč a co dál. Moje vyhlídky nebyly vůbec růžové.

Neměl jste chuť všechno zabalit?

Nerezignoval jsem a boj o život jsem nevzdal. I když jsem zůstal na invalidním vozíku. Měl jsem štěstí, že jsem vůbec přežil.

A pak se objevila Míša. Co bylo dál?

Vstoupila do mého života až půl roku po nehodě. Ona mne vlastně zachránila. Můj život dostal, díky Míše, smysl.

Ale znali jste se už dřív. Je to tak?

Oba pocházíme z vesnice nedaleko Mladé Boleslavi. Naše rodiny se znají už dlouho. A my dva jsme se od vidění také znali vlastně už od dětství. Před čtyřmi roky jsme se ocitli na stejné silvestrovské oslavě. A tam přeskočila jiskra. Od té doby jsme spolu.

Jak jste začal spolupracovat s jabloneckým týmem Skládaček?

Nabídl mi pomoc a poprvé mne oslovil už v roce 2016. Členové týmu mi slíbili, že mi pomůžou. A pomohli. Předali mi Motomed, sofistikovaný rehabilitační pohybový přístroj, který na první pohled připomíná rotoped. Srdcem přístroje je počítač, který dokáže vyhodnotit stav mých svalů a podle toho volí režim pohybu.

Takže můžete cvičit samostatně?

Cvičit na něm můžu pasivně, přístroj cvičí sám díky svému motoru nebo asistivně, to mi přístroj s pohybem pomáhá buď v celém jeho rozsahu nebo v některých jeho fázích. A také můžu cvičit aktivně, vlastní silou proti volitelně nastavitelnému odporu.

Jaká je hodnota takového „pomocníka?

Tým Skládaček mi věnoval pomocníka za 80 000 korun.

Tím ale vaše spolupráce se Skládačkami neskončila. Co se dělo dál?

Členové Skládaček pro mne zorganizovali další akci. Tentokrát se jednalo o druhý ročník Sitting Voleyball Cupu. V jablonecké sokolovně se sešli ti, kteří si chtěli zkusit zahrát volejbal vsedě. A my jsme dostali pozvání od Skládaček, abychom se přijeli podívat.

Zajímavý turnaj organizovali vaši kamarádi s cílem získat pro vás další finance? K čemu je použijete?

Ano,dostali jsme zase finanční dar, za který jsme velmi vděční. Peníze použijeme na rekonstrukci našeho nově pořízeného domečku. Rekonstruujeme v něm úplně všechno, protože musí být bezbariérový. A to určitě bude stát dost peněz. A taky jsme získali kontakty na firmy ohledně přestavby, pořízení stavebního materiálu, vybavení domácnosti a dalších činností kolem rekonstrukce.

Takže bude brzy svatba?

Už jsem přítelkyni požádal o ruku a dal jsem jí zásnubní prstýnek. Svatba bude, až dokončíme rekonstrukci našeho baráčku. Chceme se vzít, až už budeme moct bydlet v novém. Myslíme, že by to mohlo být buď letos na podzim nebo pak na jaře dalšího roku.

A zůstanete u Mladé Boleslavi?

Rodinné hnízdečko budujeme nedaleko Jičína. K dispozici máme určitou částku z hypotéky. A na Jičínsku pro nás byly lepší ceny pozemku. Sehnali jsme tři tisíce metrů rovinatého pozemku a to nám velmi vyhovuje.

Český reprezentační tým handicapovaných sportovců ve volejbalu sedících přijel do Jablonce, aby se zúčastnil Sitting Volleyball Cupu. Tento mimořádný turnaj pořádal kolektiv Skládaček, lidí, kterým není lhostejný osud ostatních, hlavně těch, ke kterým se život příliš laskavě nezachoval. A tak jako všechny akce, které členové Skládaček pořádají, bylo to opět pro dobrou věc.

Vedle reprezentantů se turnaje 1.února 2020 zúčastnily sportovní kolektivy i jednotlivci, kteří si chtěli vyzkoušet, jak se bojuje o body pod sítí, ale vsedě.

Zúčastnili se hlavně proto, že věděli, o co jde. Všechny získané peníze, od startovného počínaje a útratou za občerstvení konče, byly tentokrát určené pro Zdeňka Vrábela, který je po nehodě upoutaný na invalidní vozík.