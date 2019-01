Jizerské hory - /VIDEO/ Vyzpovídali jsme tři majitele veteránů, kteří se v sobotu vypravili na jízdu v soutěži Za krtečkem do Jizerských hor.

Na smrtelný posteli mne táta prosil, ať jeho „tatřičku" zachovám

Volant vpravo, slaměný klobouk, usmívající se dáma, ale především Tatra 57A z roku 1936. Tak za tím vším se otočí na ulici nejen chlap. Dosyta se můžete nakoukat v Technickém muzeu v Liberec. Jeho majitelku Ivanu Vacardovou pak najdete v Krajském nemocnici, kde pečuje jako defektolog o pacienty na oddělení následné péče.

Tatřičku provází příběh a vzpomínka na tatínka. Jak to bylo?

Můj tatínek Karel Fišera byl průkopníkem, zakladatelem a předsedou klubu veteránů. Byl ředitelem prvního automotoklubu v Jablonci. Tak jeho koníček byl jasný. Staral se o mezinárodní spolupráci a vzájemnou pomoc.

Táta mi před svou smrtí prozradil své tajemství, to byla tato Tatra, schovaná v garáži před mojí mamkou. Táta mě prosil, abych se postarala o její zprovoznění. Neměla ani technickou kontrolu. Věřil mi, tak jsem se cítila povinna hájit dědictví rodiny, tradici veteránismu a pokračovat v nadšení svého táty. Sama mám dvě dcery, které pokračují v té tradici také.

Tatru jsem měla necelý rok a už se založil Memoriál mého otce Karla Fišery. Jako čestného hosta jsem chtěla svou maminku přivézt Tatrou na tuto rally a zároveň na otevření německé pěší zóny v Žitavě. Přálo mi štěstí, náhoda na dobré lidi, vše se nám podařilo uskutečnit a zprovoznit. Tatra je mým pokladem a vzácností. I kdyby byla ta největší nouze, Tatra s námi zůstane navždy. Jsem přesvědčená, že i mé dcery budou pokračovat v této tradici.

Takže děvčata, obě blondýnky vídáme spíš v montérkách?

Pravidelně o víkendech, když přijíždějí ze studií. Montují, spravují, trénují na starších autech, začaly se Škodou 1000 MB. To je tedy doména hlavně té starší dcery Alice. Teď jim předávám své znalosti a fígle co umím jí od táty. Táta vlastnil dokonce Fiata z roku 1925. Tak dokonce testujeme i nápadníky, když se nezapojují, nejsou to ti správní.

Hodila se vám někdy vaše profese v automobilismu? Nejste sice lékařka, ale pracujete ve zdravotnictví, máte spoustu zkušeností s diagnostikou.

Podala bych to humorně. Když mi praskla benzínová měděná trubička, tak jsem opravdu použila infúzní hadičku. Díky ní jsem dojela domů. Tak vlastně hodilo.

Na diagnostickém oddělení následné péče jsme uspořádali akci pro naše pacienty. Bylo to v době, kdy probíhá reminiscence. Přistavila jsem Tatru a jezdili jsme s pacienty. A oni vzpomínali, kde a při jaké příležitosti se s Tatrou setkali. Následně proběhla i další terapie, kde se vyprávěly různé příběhy a příhody.

Moje červená Škoda 450 je jeden z unikátů, všechno originální

Za červenou „felinkou" vzdychne nejedno romantické dívčí srdce. „Kdyby mne tak svezl…" Komu se to poštěstí? Ale pozor, nespleťte se. Skalní fandové jsou, s nadsázkou, trochu hákliví. Na svůj originál z roku 1958 nedá dopustit ani Jaroslav Hušek.

Proč se auto nejmenuje Felicie, když tak vypadá?

Do té doby se auta značila počtem válců a výkonem motoru, a to je u této Škody 450. Čtyři válce a výkon 50 koní. I když některá auta dostala jména navíc, aby se auto stalo atraktivnějším, známějším a lépe se prodávalo. Například Populár, Tudor, Superb. Od té doby až dodnes se už auta značí jen jmény, a to bylo a je daleko jednodušší.

Škoda 450 byla i první kabriolet. Mimo jiné Škoda 450 je následník Škody 440, které se už také říkalo Spartak.

Kdo vás přivedl k veteránům?

Pocházím z Mladé Boleslavi, kde jsem se vyučil a vystudoval průmyslovou školu. O auta jsem se zajímal vždy. Ale nejdřív jsem začínal s motorkou a v sedmnácti jsem si koupil první auto. Samozřejmě na zapřenou, doma o ničem nevěděli. Auto jsem měl schované u kamaráda ve stodole. Do doby než jsem měl řidičský průkaz, jsem auto jen opravoval. No, teda, občas jsem se i projel. Druhé auto byla Tatra 57A z roku 1936 a pak řadu dalších. Do téhle doby asi šedesát aut, vesměs veteránů.

Jaká je historie červené krasavice?

Dostala se ke mně přes kamaráda z Chrastavy, který ho naboural a rozebral. Já jsem vlastně po částech od něj auto koupil. Pět a dvacet let jsem měl tuhle škodovku doma a tak nakonec před důchodem jsem si auto dal dohromady.

Vedou se diskuse na téma originální a moderními technologiemi vylepšená barva. Proč nechat tu původní?

Auto se změnou barvou znehodnotí. Ale samozřejmě je to vše na diskusi.

Barva na autě samozřejmě není na věčnou dobu. Záleží, jak se autem jezdí. Jsou lidé, kteří najezdí minimální počet kilometrů, nejezdí v zimě, v soli. A to je hodně znát. Dokonce jsem sám měl takové auto Oktávii s původním lakem. Musím říct hodně kvalitní a dobrý lak. Jediné, co měla opravený, byl blatník. O tom veterán je. Pokud se zachová lak a vnitřní čalounění, tak to je prostě veterán. Ostatní díly se už dají koupit, vyrobit podle původní dokumentace nebo opatřit repliku.

Vaše auto má nejen původní lak a čalounění, ale spoustu úžasných věcí vozíte v kufru.

Posledních pět let jsem na všech srazech Felicií vyhrával a už mě to přestalo bavit být jen první. Chtěl jsem prostě tu svou 450 dovést k dokonalosti. Takových moc není.

Začal jsem shánět původní kempovací věci. Některé mám z doby, kdy jsem jezdil s rodiči jako malý kluk. Je to původní stolek, židle a nádobí. Mám dokonce i radio, cigarety Letka, Clea, Lípa, zapalovač i kartáček na zuby, medvídka i kondomy. Prostě co se dá nakoupit na bleším trhu dnes. Samozřejmě něco koupím už za vyšší cenu, ale někdy naopak za málo.

Přemýšlíte o tom, komu auto předáte? Někomu, kdo by se mu věnoval a hlavně vážil si ho?

Nad tímhle přemýšlím pořád. Ale bohužel, i když jsem z rodiny plné aut, veteránům se nikdo nevěnuje. Táta měl Spartak a spoustu aut, ale mé děti se bohužel tohoto zájmu nechytly. Nikdo nemá zájem pokračovat v mém nadšení. Tak zatím nevím, ale ještě doufám, že třeba vnuk.

Mám prostě unikát, takových moc není

Odhadem dva tisíce hodin věnoval Petr Výboch v Technickém muzeu Liberec, které za nedlouho bude slavit roční narozeniny. Stroje a auta především jsou Petrovou celoživotní láskou. Jedna značka mu ale učarovala více. Fiat. A tak si jednoho koupil. A nejen to, poprvé také v sobotu vyjel na závody veteránů.

Jak jste se k tomuto autu přišel?

Fiat X1/0 z roku 1981 jsem si přivezl z Německa.

V jakém stavu byl?

Nechci se chlubit cizím peřím, ale takhle jak vypadá, tak jsem ho koupil. Uvnitř jsem ho tedy už trochu předělal.

Na kolik si auta ceníte?

Cena není stanovena.

Závody jste jel poprvé, ale na srazy míříte často. Kdy a kde je nejbližší sraz Fiatů?

V pátek 15. srpna v Harrachově. Předpokládám, že nás nepřijede pětadvacet stejných aut. Mám unikát a takových moc u nás není.