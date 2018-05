Jeřáb usadí na věž jablonecké radnice ozdobnou kopuli

Jablonec nad Nisou – V centru města bude v úterý rušno. Okolí radnice obsadí těžká technika.

Je celá z mědi, měří 75 centimetrů a do výšky 51 metrů se dostane jen díky obřímu jeřábu. Řeč je o replice kopule, která magistrátní budovu kdysi dávno zdobila. Jeřábníci ji dnes usadí na věž radnice. Přesněji řečeno na hromosvod, jehož konec bude zdobit zmíněná replika. Hromosvod je nerezový a pro radnici ho podle dobových výkresů zhotovilo Klempířství Resl.

„Nejprve klempířská firma demontuje ten současný a rozkryje vrchol věže. Uvolní trubkový prostup střechou a připraví základ pro nový hromosvod,“ popisuje úterní dopolední práce Petr Mikulášek z oddělení investiční výstavby jabloneckého magistrátu. Ve stejnou dobu se k radnici přistaví a rozloží velký jeřáb. „S jeho pomocí se přesune nová kopule a její součásti na střechu, věže, kde hromosvod včetně ozdobné kopule osadí objednaná firma,“ dodává.

Přesun kopule by měl začít v pravé poledne. „Usadit se dá jedině zvenku, proto na tuto práci máme objednaný velký jeřáb,“ vysvětluje náměstek primátora pro rozvoj města Lukáš Pleticha, který upozorňuje také na zvýšenou bezpečnost u jablonecké radnice.

„Žádáme proto všechny, kdo se budou pohybovat v ulici na západní straně radnice, o zvýšenou pozornost. Vyhněte se prostoru od vchodu do klenotnictví až po roh radnice směrem ke kinu. Pětimetrový průjezd ulicí bude zachovaný,“ doplnil Pleticha.

Celá akce by měla být hotová v 15 hodin, kdy by měl také od radnice odjet jeřáb.

V létě si návštěvníci budou moci vychutnat Jablonec z ptačí perspektivy, a to od 9. července do konce srpna. V současné době ještě řemeslníci opravují nejhorší závady v útrobách radniční věže. Dále se chystá oprava schodiště, místnosti ve věži, která sloužila jako telefonní ústředna, prádelny nebo skladu.

Věž byla naposledy pro zájemce přístupná v roce 2015. Tehdy na ni během léta vystoupala necelá tisícovka lidí. Před tím byla každoročně přes prázdniny otevřená dlouhých devatenáct let. Radniční věž nabízí netradiční pohled na město přímo z jeho centra. Vábí ale i na daleké rozhledy. Za dobrého počasí z ní lze spatřit třeba vrcholky Jizerských hor a Ještědského hřbetu.

Umístění nového hromosvodu s replikou ozdobné kopule za jeden milion korun je součástí rozsáhlé rekonstrukce fasády jablonecké radnice. Tu město provádí od roku 2016. Zatímco okna jsou už dokončena, na fasádě se stále pracuje. Proměnou prošla nejprve západní strana a věž. Letos se pokračuje ve vloni započatých pracích na jižní a východní straně radniční budovy. Severní strana, kde je vchod do kina, přijde na řadu pravděpodobně příští rok. Město za novou fasádu radnice zaplatí celkem 27 milionů korun.

Budova radnice byla postavena mezi lety 1931–1933 jako správní a kulturní centrum. Vyhlídková věž, která měří 51 m, v létě funguje jako jedna z Jizerskohorských rozhleden. Již 18. léto si návštěvníci mohou Jablonec vychutnat z ptačí perspektivy a to v době od 9. 7. do 31. 8. 2018

Otevírací hodiny radniční věže: Po a St 10 - 16 hodin, Út a Čt 10 - 15 hodin, Pá 10 - 14 hodin. Návštěva možná pouze s průvodcem v každou celou hodinu, sraz bude v přízemí budovy radnice. Vstupné: děti 6-15 let, studenti, ZTP 10,- / dospělí 20,-/ senioři nad 70 let, pedagogický dozor zdarma.