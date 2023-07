Kancelář architektury města (KAM) jabloneckého magistrátu připravuje vyhlášení otevřené architektonické soutěže na úpravu Tyršových sadů v centru města. V těchto dnech dokončuje její zadání, do kterého může ještě vstoupit každý Jablonečan. Stačí pracovnicím z KAM říci své náměty.

Velká tabule s podněty obyvatel Jablonce. | Foto: MsM Jablonec nad Nisou

Členky KAM je možné kontaktovat v Tyršových sadech ještě ve středu 19. července od 10 do 11 hodin. Budou sbírat podněty od občanů, které k zadání otevřené soutěže připojí. Poznatelné budou velmi jednoduše, v jejich blízkosti bude velká tabule s podněty ostatních občanů.

Hlavní témata sběru podnětů:

Co je na současné podobě parku dobré a měnit by se nemělo?

Co je problematické a bylo by potřeba změnit?

Co by v parku mělo jít po úpravách dělat za aktivity a akce?