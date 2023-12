/FOTO, VIDEO/ Do Jizerských hor vtrhla zima už v listopadu. S razancí, jakou už pěkných pár let lidé nepamatují. I proto je spousta lyžařských areálů v plné přípravě na novou sezonu.

Tanvaldský Špičák před sezonou | Video: Sedlák Jan

O tomto víkendu se už bude dokonce lyžovat na Ještědu, na Severáku proběhnou první lyžařské školičky, pro běžkaře má trasy upravené Jizerská magistrála.

Jako první otevírají sjezdovky na Ještědu. Sjet je tu mohou milovníci zimních sportů už v sobotu 2. prosince. „Na svazích už leží dostatečná pokrývka přírodního i technického sněhu, předpověď počasí na další dny vypadá slibně, takže zveme všechny lyžaře a snowboardisty na letošní první lyžovačku u nás na Ještědu,“ sdělil ředitel Skiareálu Ještěd Radek Chalupa.

Jinde naopak ještě vyčkávají. „Sníh se daří vyrábět, toho přírodního je ale pořád málo. Severák pro veřejnost otevřeme nejspíše 9. prosince a první sjezdovku na Tanvaldském Špičáku 16. prosince,“ přiblížil Petr Bažant mladší za společnost Ski Bižu, která spravuje sjezdovky v Bedřichově, na Severáku a Tanvaldském Špičáku pod souhrnným názvem Ski Aréna Jizerky.

Největší lyžařský areál v Jizerských horách na Tanvaldském Špičáku je v plném proudu příprav. „Situaci trochu ztížil fakt, že před spadem sněhu vydatně pršelo, pod sněhem je tak namoklá půda. Když jsme na sníh zkusili poslat rolbu, sníh se trhal a tvořily se louže,“ popsal Bažant.

FOTO: Vánoce začaly v Křišťálovém údolí, zapojila se i jablonecká škola

Proto tady chtějí sezonu zahájit později, nejdříve 16. prosince. „Aby byl sníh na Vánoce, kdy se do hor sjedou turisti, potřebujeme udělat pořádný podklad. Kdybychom spustili provoz už teď, budou si lidé jen ničit lyže a zabrat by dostaly i sjezdovky,“ doplnil Bažant.

Dobrou zprávou je, že Ski Aréna Jizerky pro letošní sezonu nezdražuje. Ve všech areálech stojí všechny typy jízdenek stejně jako v loňském roce. Přitom v průběhu léta tu proběhla generální oprava zasněžovacích rozvodů vody a elektřiny na Turistické sjezdovce. Společnost pořídila 25 kusů automatických zasněžovacích tyčí, které budou zajišťovat dostatek sněhu na sjezdovce.

Všechny tři areály Skiarény Jizerky jsou propojené společným odbavovacím systémem, tedy skipasem a skibusem. Skiaréna nabízí celkem 17 kilometrů sjezdovek.

Zasněžují i další lyžařské areály. Třeba v Rejdicích nebo níže na Kozákově běží sněžná děla naplno, Černá Říčka u Desné hlásí zahájení provozu také na sobotu 16. prosince. A samozřejmě velkým lákadlem pro lyžaře bude stejně jako každý rok i Sportovní areál Harrachov v Krkonoších, do kterého to je z Jizerek co by kamenem dohodil.

Jizerská magistrála připravena

Do terénu mohou i vyznavači bílé stopy. Na Jizerské magistrále jsou připraveny trasy už dva dny. Z důvodu probíhající hospodářské činnosti podniku Lesy ČR si ale musí lyžaři dát pozor na pohyb techniky a práce na trasách Vládní, kolem Černé Nisy, přítok, Olivetská hora, Uhlířská cesta: Gregorův kříž - Šámalova chata, okruh Smědava - Tišina - Nové Město pod Smrkem, chata Věčného mlčení.

Koledy s Deníkem zazpívá jablonecký dětský sbor. Připojí se také v Plavech

Zájemcům o příjemnější cestování na Maliník, tedy hlavní nástupní místo na magistrále v Bedřichově, přibyla nová otočka autobusu přímo v místě. Autobusová linka číslo 101 z Jablonce zajíždí až k otočce na Maliníku, u stadionu v Bedřichově bude i nadále končit linka MHD Liberec číslo 18.

Pro běžkaře se upravují se i lokální okruhy ve Smržovce, Rychnově u Jablonce nebo Skuhrově.