„Na závodníky čekala zhruba čtyřkilometrová trať se stanovišti, kde musely děti splnit dané úkoly, ať už se jednalo o střelbu ze vzduchovky, zdravotní přípravu, blýsknutí se topografickými a dalšími znalostmi či provádění sedů-lehů na čas,“ informoval mluvčí Krajského vojenského velitelství Liberec Lukáš Rác.

Třetího ročníku Ještědské hlídky, který se uskutečnil po dvouleté pauze vynucené epidemií koronaviru, se účastnily školy napříč celým krajem. Svá dvě želízka v ohni měla i Základní škola Pasířská v Jablonci nad Nisou. Na soutěž oba týmy doprovodil místní učitel tělocviku a informatiky Michal Šatra. „Účastnili jsme se i předchozích ročníků a když přišla tato zajímavá nabídka, rozhodli jsme se ji využít. Něco málo jsme natrénovali v hodinách tělesné výchovy,“ podotkl pedagog. Na místě nechyběli ani žáci ze Základní školy J. Harracha v Jilemnici. „Za poslední roky děti trochu zlenivěly. Donutit je k pohybu zábavným způsobem, kde nechybí ani prvek soutěživosti, určitě vítám,“ dodal jilemnický starosta David Hlaváč.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích, a to žáci šestých a sedmých tříd a děti z osmých a devátých tříd. Na první tři nejlepší týmy z každé kategorie čekaly hodnotné ceny a také trofeje, které vyrobila Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Železném Brodě. „Měli jsme při jejich tvorbě volnou ruku, zvolili jsme odpovídající motiv. Na křišťálovém soklu s nápisem stojí figurka vojáka,“ upřesnil ředitel železnobrodské školy Jan Hásek.

Soutěž byla pořádána v rámci Přípravy občanů k obraně státu. Podle Ráce vzrostl v důsledku vojenského konfliktu na východě Evropy zájem ze strany škol o projektové dny. Během nich školí žáky i učitele, věnují se problematice obrany státu, krizovým situacím a první pomoci. „Pro učitele plánujeme akci V kůži vojáka. Na podzim bychom rádi uspořádali podobný závod i pro střední školy, konkrétně pro gymnázia, pokud bude zájem,“ sdělil Rác. V Tanvaldu nechyběl bohatý doprovodný program včetně kynologické ukázky, nácviku provádění první pomoci, ukázky uniforem a airsoft zbraní či sportovních disciplín.

Ruská invaze na Ukrajinu se podepsala i na zvýšeném zájmu o vstup do aktivních záloh. Jedná se o připravenou rezervu české armády a její členové jsou díky pravidelnému výcviku schopni kdykoliv doplnit její profesionální jednotky. „Naše jednotka aktivní zálohy má motto “Dvakrát občanem“, což naprosto vystihuje jádro věci,“ zdůraznil ředitel Krajského vojenského velitelství Liberec a plukovník generálního štábu Miroslav Brázda. Někteří se dokonce chtějí stát vojákem z povolání a vstoupit do služeb Armády České republiky. „Abychom přijali do základní přípravy pět set lidí, musíme oslovit přes deset tisíc uchazečů. Někdo neuspěje při fyzických testech či psychotestech, jiní neprojdou zdravotní prohlídkou,“ doplnil voják Martin Suchý.