Liberecký kraj – Stovka nehod, patnáct těžce zraněných a čtyři oběti. To je loňská bilance motorkářů na silnicích Libereckého kraje. V boji s vážnými nehodami motocyklistů pokračuje i letos Tým silniční bezpečnosti, který společně s Libereckým krajem připravil další sérii bezplatných kurzů Učme se přežít.

Počet jezdců v jedné stopě, kteří v roce 2018 umírali po celém Česku, se zastavil na čísle 91. To představuje více než 16 procent všech obětí dopravních nehod, což je podle policejních statistik historické maximum. Vážné nehody motocyklistů nejsou, jak si řada lidí myslí, doménou pouze mladých a začínajících řidičů. Například v loňském roce zemřelo nejvíce motocyklistů ve věkové skupině od 35 do 44 let. I proto jsou chystané kurzy otevřené všem věkovým kategoriím. „Pravdou je, že nejvíce smrtelných nehod zaviní řidiči s minimální praxí. Přesto mají řadu nehod na kontě i ti zkušení a vyježdění. Řidiči s více než desetiletými zkušenostmi zavinili loni 28 úmrtí,“ poznamenala mluvčí policie v Libereckém kraji Vlasta Suchánková.