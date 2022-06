Jediným zástupcem Libereckého kraje bude 28letý Lev Seidl z Liberce. Na setkání s Deníkem dorazil s lehce pohmožděným čelem. „Stalo se mi to při tréninku. Dva jezdci přede mnou spadli na silnici, a jak jsem se je snažil objet, vylétl jsem do škarpy a tam narazil hlavou do kamene. Bez helmy by to bylo ošklivé,“ pousmál se longboardista, který patří mezi pět nejlepších v republice.

Jak dlouho tento adrenalinový sport děláte?

Tak 12 let. To jsem bydlel ještě v Praze, kde jsme měli skupinku kamarádů, se kterou jsme začali sjíždět kopce. Vznikla z toho velká parta, kde jsme se strašně hecovali. Začátky byly samozřejmě bolavé, než se naučíte správnou techniku, člověk hodně padá, z čehož plynula i nějaká zranění. Ale najednou se to vše strašně zrychlilo a pořádali jsme a jezdili závody v Česku i kdekoli v Evropě.

V čem závody v longboard downhillu spočívají?

Nahoře odstartují čtyři závodníci a důležité je jen to, kdo je dole první a druhý. Ti postupují, třetí a čtvrtý vypadává. Nikoho nezajímá technika, každý má tu svou.

FOTO: Se školním rokem se stylově loučili i začínající jablonečtí umělci

Jakou rychlostí se dá na čtyřech kolečkách Kozákov sjet?

Na Kozákově tak 90, maximálně 95 km/h. Je ale i disciplína, ve které se jezdí na boardu vleže, tam je rychlost díky lepší aerodynamice vyšší, přes 100 kilometrů v hodině. Tohle já ale nejezdím. Párkrát jsem to vyzkoušel, je to taky zábava, pohodlnější o to, že člověk leží. Zase vás ale bolí za krkem, jak máte zvednutou hlavu, abyste viděl na cestu.

Vy jste ještě před rozhovorem trať na Kozákově chválil. Čím je tak skvělá?

Na české poměry je ten kopec dost prudký. Specifické je, že trať je prudká hned od začátku. Stačí se párkrát odrazit a během několika sekund jedete tou devadesátkou. Rychlost je veliká. Následuje vjezd do první zatáčky, kterou jsme pojmenovali Letecká, protože tam je nejvíce karambolů. Ta silnice má skvělý povrch, některé zatáčky jsou skvěle naklopené, zároveň ne moc prudké, takže se dají projíždět ve velké rychlosti, trať je dost dlouhá. Pokud si někdo nevytvoří větší náskok, rozhoduje se na závěrečné rovince. Stačí se skrýt ve vzduchovém pytli a pak vyrazit. Můžete být ve vedení od startu, přesto zvítězit nemusíte.

S kým se utkáte?

S českou i světovou špičkou. Přijedou tradičně kvalitní Kanaďané, Australané, což jsou úplní blázni, evropská smetánka. Když to vezmu z větší šířky, musím říci, že nejoddanější tomuto sportu jsou Brazilci. Ty nejlepší dokonce podporuje brazilská vláda.

Slavík: „Paráda! Byly tam schody, tratě, kočičí hlavy. A teď do Peru!“

Pozvěte diváky na Kozákov Challenge.

Uvidí super sport na tom nejlepším kopci. Nejlepší jezdce. Je to podívaná, když vidíte čtyři jezdce na boardech, jak se ženou stovkou dolů. Adrenalin doslova srší. Nejspíš se tady rozhodne o mistru světa. Ale nejde jen o závod, připraven je i bohatý doprovodný program, v podstatě hudební festival. Kozákov je i nádherný kopec s rozhledy do Českého ráje, tak se dá návštěva závodů vzít i jako výlet.

Váš sport aspiruje na účast na olympijských hrách. Dočkáte se toho i vy?

Pokud by se to povedlo v nejbližším možném termínu, tedy pro Letní olympijské hry v Los Angeles 2028, doufám, že se na olympiádu ještě kvalifikuji, abych ji zažil jako sportovec.

Čím jste v „civilu“?

Živím se jako fotograf, kameraman, střihač. K téhle činnosti jsem se vlastně dostal přes sport. Začal jsem točit filmečky z cest a ze závodů, fotil jsem, stříhal jsem a najednou jsem cítil, že se mi to líbí. Spojil jsem se s kamarádem z vysoké školy a začali jsme dělat vše profesionálněji.

FOTO: Rozhledna Bramberk si dnes připomíná 110. výročí od otevření

Nejste rodák z Liberce. Jak jste se sem dostal?

Jak jsem řekl, narodil jsem se v Praze. Do Liberce jsem se dostal na studium vysoké školy. A zalíbilo se mi to tady. Kolem krásná krajina, parádní kopce, v dosahu Jizerky, Krkonoše, Český ráj. Zkrátka mi je Liberec bližší než trošku šílená Praha. Myslím si, že v Liberci už zůstanu navždy.

Co potřebujete vědět



- Závod světového šampionátu v downhill skateboardingu Kozákov Challenge se koná 13. až 16. července.

- Na kopci bude probíhat bohatý doprovodný program. Tento rok budou připraveny dvě hudební stage, elektronická a rocková.

- Parkoviště a camp se nachází přímo na kopci. Naleznete zde také stánky s jídlem a pitím.

- Od pátku rána do neděle rána je jednotná vstupenka 300 Kč, děti do 15 let mají vstupné zdarma.

- Závod bude zkouškou pro zápis tohoto sportu do programu letních olympijských her. „Světová federace se snaží tento druh sportu zařadit na letní olympiádu a z toho důvodu bychom rádi tento sport v České republice dostali do širokého podvědomí. Hlavně mezi mladé lidi, kteří s tímto zaměřením longboardu nepřijdou do styku,“ sdělil mluvčí Kozákov Challenge Richard Nový.