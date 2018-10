Jezdili v ní Höger a Medřická. Technické muzeum má tramvaj z roku 1897

Liberecký kraj – Technické muzeum v Liberci se stále rozšiřuje. V sobotu si mohli první zájemci prohlédnout nový pavilon, který láká na staré autobusy a tramvaje.

Do doby, kdy se Libercem proháněly tramvaje „kosmickou“ rychlostí 20 kilometrů v hodině a zubař objížděl města ve staré pragovce, se vrací nová expozice v libereckém Technickém muzeu. Do pavilonu C na bývalém výstavišti se totiž nastěhovalo hned několik historických prostředků hromadné dopravy, mezi kterými nechybí ani stařičký vrak vůbec nejstarší liberecké tramvaje.

„Lidé zde mohou vidět exponáty, které jsme vystavovali vždy jednou za deset let. A k tomu jsme zde umístili také unikátní tramvajové modely. Je jich téměř šedesát a dopravní fanoušci je vyrobili už ve dvacátých letech minulého století,“ láká na výstaviště předseda Boveraclubu Tomáš Krebs, který je tím nejzasvěcenějším průvodcem. Bez něj a dalších členů tohoto spolku dopravních nadšenců by totiž expozice vůbec nevznikla.

HISTORICKÉ KOUSKY

„Máme tady tři autobusy a tři tramvaje, všechny mají za sebou zajímavou historii. Dvě z tramvají dokonce ještě do loňska jezdily v německé Jeně,“ říká Krebs. „Sice vypadají historicky, ale pocházejí z let 1967 a 1973. Zato švýcarská tramvaj vznikla už v roce 1916,“ ukazuje na stařičkého veterána.

Všechny tyto muzeální kousky ale předčí vrak první liberecké tramvaje z roku 1897, který se dokonce zapsal do dějin české kinematografie. Ulice Liberce v něm brázdili Dana Medřická a Karel Höger ve filmu Ošklivá slečna z roku 1959. Jak upozorňuje Tomáš Krebs, tyto tramvaje opravdu jezdily až do šedesátých let.

„Víme jistě, že se jedná o tuto konkrétní tramvaj. Pozná se to podle zbytků madel. Každý vlečňák je měl udělané trochu jinak,“ popisuje na dnešní poměry malý vůz. „Vlezlo se tam 16 sedících cestujících, a to byla tehdy v Liberci největší tramvaj,“ upřesňuje průvodce a ukazuje i na nekrytou plošinu, na niž se dalo naskakovat za jízdy. „Řidič neměl před sebou sklo. Byl na tom stejně jako kočí, na které také pršelo. Ale chudí lidé byli zvyklí,“ popisuje Krebs tehdejší realitu.

Zajímavé exponáty najdou návštěvníci i mezi vystavenými autobusy. Modrobílý Robur z roku 1982 je stejný jako ten, který jezdil na lince 28 do Radčic, a velkou pozornost vzbuzuje i Praga RND z roku 1947. „Kromě toho, že víme, že se jedná o zřejmě jedinou dvoudveřovou variantu této Pragy, je unikátní i v tom, že původně fungovala jako zubařská ordinace,“ představuje předseda Boveraclubu nevelký autobus. Jen stěží se dá věřit, že se sem vešel řidič a spolujezdec, zubní ordinace a ve finále i jakási miničekárna.

Expozici doplňuje také řada nákresů, fotografií a textů, ze kterých se zájemci dozvědí, jak se po Liberci a Jablonci cestovalo před několika desítkami let. „Například Jablonec měl samostatnou tramvajovou síť, která byla vedena do kříže. Nejdelší linka směřovala z Rychnova přes centrum do Janova a křížila ji trať mezi Pasekami a nádražím,“ vrací se Krebs do dob, kdy se tramvají dostali Jablonečtí dál než do Tyršových sadů. Liberečany zase zaujme, že se dříve dalo po kolejích dojet až do Rochlic. „Jinudy vedla i hanychovská trať,“ komentuje dále Krebs.

Na nové expozici začal Boveraclub pracovat už před rokem. „Dosud si mohla liberecká veřejnost prohlédnout poklady, které se spolku podařilo nashromáždit jen příležitostně při různých oslavách a výročích. Proto uvítal nabídky Technického muzea využít tyto prostory,“ vysvětluje Martina Poršová, mluvčí Dopravního podniku města Liberec a Jablonec nad Nisou, při kterém Boveraclub funguje.

STOVKY HODIN PRÁCE

Jak ale Krebs přiznává, před všemi zúčastněnými stály stovky hodin práce. „Museli jsme se popasovat s neuvěřitelným nepořádkem po původním nájemci a přes zimu jsme opravovali a vybavovali zázemí. Se stěhováním exponátů jsme mohli začít až po instalaci vrat,“ upřesňuje Krebs, podle kterého bylo na přípravě pavilonu nejtěžší skloubit čas dobrovolníků. „A pár věcí jsme se také naučili. Například, jak přesunout 18tunovou tramvaj,“ dodává.

Nový, už čtvrtý pavilon libereckého Technického muzea byl pro veřejnost otevřen den před státním svátkem. „Nebyla to náhoda, chtěli jsme tímto vzdát hold výročí 100 let republiky,“ objasňuje vedoucí provozní činnosti muzea Michal Smrž. Doplnil, že k výročí republiky obměnili a doplnili exponáty i v dalších pavilonech.