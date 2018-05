Jiná Koukalová: Díky knize jsem se už přestala snažit líbit všem

Liberecký kraj – Bývalá skvělá biatlonistka a dvojnásobná stříbrná olympionička ze Soči poodhaluje nejen svůj současný život.

Gabriela Koukalová. Jméno, které zná opravdu každý, ať už chce nebo ne. Skloňovalo se nesčíslněkrát v titulcích všech možných médií. A důvod? Česká bohyně biatlonu přiznala problémy a napsala knihu JINÁ, ve které odhalila nespočet negativních věcí týkajících se jejího osobního života a biatlonu. „Napsání knihy mělo očistný účinek a nelituji jediného slova,“ stojí si za svým knižním debutem Gabriela Koukalová v exkluzivním rozhovoru pro Týdeníky Libereckého kraje.

Berete napsání knihy jako přelomový okamžik v životě? Považujete předchozí etapy za uzavřené?

Takhle situaci necítím, i když to tak možná je. Každopádně určitě nešlo o záměr.

Hodně jste v ní odhalila své soukromí, svůj život. Je možné přirovnat takové napsání knihy k očistě či terapii?

Šlo o očistný účinek a pomohlo mi to ujasnit si nevyřešené věci.

Nelitujete někdy, že jste se autorsky obnažila?

Nelituji jediného slova.

Inspiroval vás váš manžel a jeho kniha? Názvy jsou trochu podobné. JSEM – JINÁ.

Inspirovaly mě příběhy lidí, kterým Petr pomohl. Některým doslova zachránil život. Jen tím, že mluvil a mluví nahlas o své nemoci, kterou si prošel, upozorňuje na důležitost prevence. Věřím, že i můj příběh může pomoci mnoha lidem. Podobnost v názvu je zřejmá, na obou knihách spolupracoval stejný tým lidí.

Kniha se setkala s enormním zájmem, který se dá přirovnat k prodejnosti bestsellerů. Překvapil vás takový zájem? A s jakými reakcemi se setkáváte?

Setkávám se především s pozitivními reakcemi. Minimálně u lidí, kteří si knihu přečetli a nesoudí ji nebo mě jen podle titulků v médiích.

Sledujete průběžně různé reakce na knihu nebo se od nich snažíte oprostit a nechat to žít vlastním životem?

Ráda si pročítám dopisy a emaily, kterých přišlo už několik tisíc. Jsou to často opravdu velmi silné lidské příběhy. O negativních reakcích se dozvím jen z pravidelného monitoringu, ale nijak se jimi nevzrušuji. Respektuji, že někteří lidé mají jiný názor.

U sportovců a celebrit je často problém, že je lidé vnímají jako „veřejný majetek.“ Jak jste se s touto situací vypořádala? A jak to máte teď?

Není to jednoduché a často si představuji, jaké by to bylo, kdyby mě zase nikdo nepoznával a nesledoval. Ale snažím se věci brát tak, jak jsou. I díky knize jsem se už nadobro smířila s faktem, že se nemůžu zavděčit ani zalíbit všem, a už jsem se o to přestala snažit. Žiji podle nejlepšího vědomí a svědomí. Mám čisté úmysly, jsem upřímná k sobě i ostatním a snažím se pomáhat lidem.

Čemu se aktuálně Gábina věnuje? Jaké má plány do budoucna a jakou roli v jejím životě hraje biatlon?