V listopadu loňského roku nejprve zmizely staré lípy, které přehrazovaly prostor mezi řekou a domy, což vyvolalo drobnou kontroverzi mezi obyvateli. Jedni kácení schvalovali, jiní byli proti. „Je škoda krásných stromů, znám je od dětství,“ poznamenal Pavel, jeden z obyvatelů nábřeží.

Stromy ale byly již přerostlé a vykazovaly známky chorob, některé svými kořeny deformovaly chodníky. Radnice na jejich místo nechala zasadit stromy nové.

Do Brodu zamíří těžké stroje. Začne regenerace sídliště Jiráskovo nábřeží

Stavba zahrnuje výstavbu dvou nových chodníků po obou stranách komunikace, tedy kolem panelových domů a kolem řeky. Závěrečná etapa revitalizace sídliště je zároveň největší a nejsložitější. „Jde o významný zásah do území a dochází i k různým komplikacím či omezením,“ připustil vedoucí Odboru územního plánování a regionálního rozvoje železnobrodské radnice Martin Řehák.

Zdroj: DeníkDůraz je kladen i na dopravu, protože právě tudy má vést úsek cyklostezky Greenway Jizera. Nový úsek povede přes lávku přes Jizeru, po Jiráskově nábřeží až ke sjezdu přes hlavní most, pod nímž bude stezka pokračovat podél Jizery do Líšného, kde se napojí na již stávající úsek. Před radnicí stojí ještě úkol zrekonstruovat, lépe řečeno postavit, lávku novou. „Stará lávka je ve velmi špatném stavu. Podle odborníků je nereálné to opravit, lépe řečeno – při opravě bychom se stejně dostali na cenu nové lávky. Neštěstí je, že se lávka zalila asfaltem - to ji zatížilo. Lávkou protékalo do hlavní konstrukce, jejíž koroze je v hodně pokročilém stádiu,“ popsal starosta Železného Brodu František Lufinka.

Obyvatelé sídliště se mohou těšit nejen na nová parkovací stání, i když těch kvůli prostoru nevznikne výrazně více, ale i nová kontejnerová stání. „Celkově se tedy zlepší celý vzhled sídliště, myslím, že to obyvatelé ocení,“ doplnil Lufinka.

Železnobrodské sídliště Jiráskovo nábřeží projde další etapou dlouhé regenerace

Již před lety doplnila sídliště nová městská knihovna, která vznikla přestavbou nevzhledného chátrajícího výměníku. Rekonstrukce stála 26 milionů korun a celou ji financovala železnobrodská radnice. V prvním patře zrekonstruovaného výměníku vznikla samotná knihovna s výtahem, prostorem pro malé děti s místem na čtení, s připojením na internet. V přízemí je depozit knížek a multifunkční sál, který by měly využívat kroužky ze Střediska volného času Mozaika, kde se potýkají s nedostatkem místa.

Revitalizaci sídliště pomohla i demolice objektu někdejší továrny společnosti Exatherm. Místo ní tu vyrostla in-line dráha, dětské hřiště a odpočinkové místo.

V Železném Brodě se s revitalizacemi sídlišť ale nekončí. Na řadě je sídliště Vápenka. „Letos budeme podávat žádost o dotace na revitalizaci Vápenky. V celém městě bojujeme s nedostatkem parkovacích míst, plánováno je proto parkoviště na místě bývalého lomu nad sídlištěm a rekonstrukce některých komunikací,“ popsal Řehák.