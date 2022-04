Koupím ji například v Semilech, přejedu meziměstským autobusem do Jablonce nad Nisou, odtud se svezu tramvají do Liberce a tam ještě kousek popojedu městskou hromadnou dopravou. A to vše pouze s jedinou jízdenkou v ruce. Takovým způsobem by měl fungovat jednotný odbavovací systém, který krůček po krůčku připravuje Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje – KORID LK ve spolupráci se všemi dopravci jezdícími v regionu. Dnes si tuto službu mohou užít pouze držitelé Opuscard či Idolky, ale pokud chcete jet jen třeba jednou a koupit si jízdenku na jedinou cestu u řidiče, není to možné.

„Děláme vše proto, aby byl systém spuštěn co nejdřív. Jsou objednané úpravy odbavovacího systému pro železniční a příměstskou dopravu, jednáme s Dopravním podnikem měst Liberce a Jablonce nad Nisou a připravujeme se na výměnu karet a technologie v kraji. Snad bude vše dokončeno do konce roku, ale nechci říkat přesný termín, dokud nebude vše hotové. Až bude vše připraveno, dáme vědět,“ uvedl Otto Pospíšil, jednatel společnosti KORID LK.

Strategii na rozvoj odbavovacího dopravního systému v městské hromadné dopravě nyní projednali liberečtí radní. Dokument stanovuje to, jak by měl vypadat a co obsahovat modernizovaný odbavovací systém v autobusech a co má umět. „Jde o sjednocení odbavovacích zařízení v kraji. Jednoduše řečeno, nikdo nebude muset řešit, kde si kupuje jízdenku a zda bude mít problém při přestupu. Pro cestující se bude veřejná doprava tvářit jako jeden celek, v rámci kterého se dá cestovat a přestupovat za použití jednoho cestovního dokladu, případně jedné přestupní jízdenky,“ popsal předseda dozorčí rady dopravního podniku a liberecký radní Petr Židek.

Lidé se ale nemusejí bát, že zmizí klasické papírové jízdenky. Ty zůstanou zachovány. „Dále uvažujeme o zavedení e-shopu a zavedení přestupní papírové jízdenky s 2D kódem. Stejně tak připravujeme rozšíření již zavedených mobilních aplikací a nutná bude změna alokačních pravidel v oblasti tržeb, což se netýká samotných cestujících, ale je to problematika, kterou musí vyřešit jednotliví dopravci mezi sebou,“ vysvětlil ke změně odbavovacího systému v Liberci Židek.Každý dopravce totiž používá jiný systém k odbavení cestujících a všechny se musí spolu umět dorozumět, aby mohlo začít vše fungovat. Například v Jablonci nad Nisou pořídili nový odbavovací systém, který lze ve společném projektu použít, už v únoru 2021, kdy se měnil dopravce a celý zdejší systém odbavování cestujících v městské hromadné dopravě. „Náš systém je první, který umí jízdenku pro cestování napříč krajem prodat. Takže když cestující nastoupí například na lince 104 v Maxově, může si koupit jízdenku až třeba do Desné,“ upřesnil Luboš Wejnar, ředitel společnosti Jablonecká dopravní.Zdejší systém umožňuje platit i bezkontaktní platební kartou a je připraven i komunikovat s kartou nové generace, takzvanou Idolkou, kterou KORID LK uvedl začátkem letošního roku do provozu. „Cestující jsou hodně konzervativní, ale především co se týče změny jízdních řádů nebo tras. Na nové technologie si dobře zvykají a například bezkontaktní platební kartou měsíčně zaplatí jízdné až za 60 tisíc korun, což je s ohledem na cenu jízdenky od 4 do 16 korun velmi pěkné,“ poznamenal Wejnar.

V českolipské MAD Česká Lípa rovněž modernizovali odbavovací systém, takže zde lze cestovat na jednu jízdenku, ovšem jen ve městě. Nelze si tu koupit lístek až například do Turnova. „Nicméně nám fungují i krajské Opuscard i elektronické peněženky,“ podotkl Jiří Klus, vedoucí provozu MAD Česká Lípa, jíž provozuje dopravce BusLine.Liberecký kraj patří k jedněm z mála v republice, který tento systém odbavování cestujících ještě nemá. „Funguje to již v celé řadě krajů. Například v Ústeckém nebo Středočeském kraji tento odbavovací systém funguje velmi dobře a má i funkční aplikaci. Na druhou stranu musím říci, že ve všech krajích se táhlo hrozně dlouho, než se odbavovací systém povedlo spustit. Nicméně Liberecký kraj je jeden ze dvou či tří, kde to stále ještě nefunguje,“ okomentoval Jan Sůra, expert na dopravní problematiku a provozovatel portálu zdopravy.cz.