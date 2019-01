Poslední startovní místa se budou prodávat od čtvrtka 7. února v OC Nisa v Liberci.

ČEZ Jizerská padesátka 2018. | Foto: Deník/Lenka Klimentová

Zasněžený Bedřichov se připravuje na 52. ročník legendární Jizerské 50. A organizátoři hlásí: na závody zbývají poslední desítky volných míst.



„Přímo na padesátku zbývají poslední desítky míst, prodávat se budou od čtvrtka 7. února v obchodě Hervis v obchodním centru Nisa. Děti možná ani na místě už prodávat nebudeme, závod je naplněn,“ sdělil mluvčí Jizerské 50 Richard Valoušek.



Organizátoři předpokládají, že se po posledních místech jen zapráší. „Bude to asi rychlé,“ tuší mluvčí masového závodu. Oněch několik desítek zbývajících registrací se přitom ještě smrskne. „Ještě se mohou dohlašovat lidé, co dostali startovné třeba jako dárek,“ vysvětlil Richard Valoušek.

Letošní 52. ročník Jizerské 50 je plánován na víkend 8. až 10. února. Závody přitom vypuknou již v pátek ráno, kdy od 9 hodin odstartuje Mini Jizerská – tedy dětský závod. Ten samý den proběhne i závod na 30 kilometrů a ženské i mužské sprinty soupaž na 1,5 kilometru.

V sobotu se běží od 9 hodin závod na 25 kilometrů klasicky, 10 kilometrů klasicky a firemní štafeta 4x3 kilometry. Večer pak před libereckou radnicí proběhne ČEZ Energy fest s hlavní kapelou Monkey Business.



Zlatým hřebem je pak již tradičně hlavní závod na 50 kilometrů. Ten se jede v neděli v 9 hodin, na tratě se vydají závodníci v osmi vlnách. Součástí je i kategorie Elite žen. Ten startuje čtvrt hodiny před první vlnou padesátky. „Počítáme s tím, že poslední závodník dojede do cíle po 16 hodině,“ doplnil Valoušek.

Z JABLONECKA

Mnozí závodníci se na Jizerskou padesátku rádi a pravidelně vrací. Absolvovali tu první závod už třeba jako děti. „Nevím, který z ročníků Jizerské to byl, ale na konci závodů se rozdělovala obrovská čokoláda Studentská pečeť a každý z nás si odnesl velký kus domů. To byl senzační a nezapomenutelný zážitek,“ vzpomněla například Kamila Knopová z Jablonce.



Na trať závodu opět vyrazí i Pavel Citta z Hrabětic. Ostatně, z domu, kde bydlí, se na start postaví hned několik obyvatel. Nemají to daleko, cirka 4 kilometru z domu na start. „I proto můžeme mít podél trati velkou podporu. Chodí nám fandit manželky, děti, kamarádi. I naše nejmladší členy jsme již stačili protáhnout závody v dětských kategoriích a doufáme, že nás někdy budou následovat,“ pousmál se Pavel Citta. „Na chodbách v domě nám visí plakáty, motivujeme se při každém setkání, zvlášť, když se blíží zima,“ těší se na 52. ročník závodu.

A kdo s ním bude sdílet tratě? Třeba Ondřej Synek, trojnásobný olympijský medailista a pětinásobný mistr světa ve veslování. Nebo závodníci z exotických zemí, například Izraelec Konstantin Bratčikov. „Já jsem se narodil na severu Ruska a lyžoval jsem už odmala. Ale v Izraeli závody na běžkách nejsou moc populární,“ popsal.

PARKOVÁNÍ A AUTOBUSY

V sobotu 9. a v neděli 10. února bude Bedřichov vždy od 6 do 9 hodin uzavřen. Rezervaci parkovacího místa je nutno udělat předem na celý den. „Rezervaci mohli provést při on-line registraci přímo závodníci na závod ČEZ Jizerská 50 za poplatek 300 korun. Parkovací karta je vydávána při výdeji startovních čísel,“ doplnil Richard Valoušek.



Do Bedřichova bude ale zajíždět posílená meziměstská doprava. Z Liberce a Jablonce sem budou pendlovat autobusy. Organizátoři doporučují závodníkům i divákům využít právě tyto spoje. Jejich jízdní řády najdou zájemci na webu závodu jiz50.cz.

