Jizerské hory – ČEZ Jizerská 50, největší český závod v běhu na lyžích, odstartoval registrace do svého 53. ročníku. Třídenní akce v Jizerských horách měla v letošním roce rekordní účast – 7 707 běžkařů. Překoná toto číslo?

jizerská 50 | Foto: archiv

Hromadný závod proběhne od 7. do 9. února 2020 v Bedřichově. Už nyní je téměř jisté, že se při registracích do dalšího ročníku přehoupne celkový počet všech účastníků přes 200 tisíc, což bude v českém sportu skutečný unikát. Pořadatelé chystají tradičně bohatý program a závody pro všechny výkonnostní kategorie. Pokud chcete být součástí legendárního závodu, zaregistrovat se můžete už nyní, a to za nejnižší možnou cenu.