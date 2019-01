Bedřichov - Letošní netradiční Jizerskou 50 letos doprovázely rozmary počasí. Zatímco na některé závody zasvitlo v sobotu i slunce, na hlavní nedělní závod padla mlha jako poklice.

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta před startem | Foto: archiv

Kořením celého klání byli i dílčí závody, kdy na trať desetikilometrového závodu vyrazil i hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

„Jsem rád, že je Liberecký kraj hrdým partnerem Jizerské padesátky. Tento závod je nejlepší propagací Jizerských hor, jaká může být," řekl Půta.

První závody odstartovaly už v pátek 8. ledna, kdy se na trasu Mini Jizerské Pojišťovny VZP vypravili nejmenší závodníci, odpoledne se odehrál Nyč sport sprint a večer ovládli Bedřichov historičtí lyžníci. Hlavním kláním dne byla Volkswagen Jizerská 30, která se oproti jiným ročníkům jela kvůli nedostatku sněhu klasickou technikou. Sobotní program patřil rovněž několika závodům. Hervis Jizerská 25 patřila lyžaři Jiřímu Ročárkovi, který vrátil páteční porážku právě Razýmovi. ČT Jizerská 10 přivítala na trati závodníky všech věkových kategorií, mezi nimiž vyrazil do stopy i hejtman Martin Půta. „Na běžkách jsem stál po třech letech. Čas v cíli není podstatný, dal jsem si za cíl dojet a užít si to. Byl to skvělý zážitek," okomentoval hejtman závod. Do finiše nakonec dorazil za méně než jednu hodinu. Oblíbený je také sobotní štafetový závod Jizerská firemní RAUL, kde se na start letos postavilo padesát devět týmů.

„Závody byly letos sice trochu jiné, ale divácky určitě mnohem zajímavější, když jsme viděli lyžaři několikrát za sebou na stadionu a mohli je povzbuzovat. Rozhodně se pořadatelům podařilo problémy s počasím skvěle vyřešit," řekla na adresu letošního ročníku jedna z návštěvnic, Hana Poláková. Diváci měli poprvé také možnost sledovat dění na stadionu z tribuny, která byla při elitním závodě zaplněná do posledního místa.