Na Jizerskou padesátku, která se koná už tento víkend, se chystají i policisté. Vzhledem k tomu, že se očekávají tisíce účastníků i návštěvníků, předpokládá policie také větší koncentraci nekalých živlů.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: ČTK/Alexandr Janovský

„V době konání závodů budou plně vytížena všechna ubytovací zařízení a parkovací plochy. Tato skutečnost s sebou přináší pravděpodobnost zvýšení nápadu trestné činnosti, a to zejména v oblasti krádeží motorových vozidel a vloupání do nich, krádeží odloženého lyžařského vybavení a v neposlední řadě i vloupání do rekreačních objektů,“ sdělila mluvčí krajské policie Dagmar Sochorová.