Jizerská padesátka si vyžádá bezpečnostní opatření

Bedřichov – Jizerská padesátka je nejen největším lyžařským závodem v Česku, ale také událostí, která do Bedřichova láká tisíce závodníků a fanoušků.

Jizerská 50.Foto: Archiv pořadatele

To přináší i nutná opatření z hlediska bezpečnosti. Policisté tak připravili celou řadu opatření. Z hlediska dopravy bude nutná krátkodobá uzavírka silnice č. III/29022, a to v úseku od křižovatky se silnicí č. III/29029 až k České chalupě. Uzavírka bude v sobotu a neděli od 6 do 9 hodin. V této době projedou pouze vozidla s povolením k vjezdu a dopravní obsluha.