Chtěl se totiž opět postavit na start jednoho z kratších závodů. „Celý rok se těším, sem tam si tréninkově zaběhám. Najednou to není. Nechci se rouhat, ale jako by něco zemřelo,“ říká smutně.

Má Jizerskou padesátku rád. „V mládí jsem závodně lyžoval, Jizerskou padesátku jsem chtěl vyhrát. Nikdy se mi to nepodařilo, nejlépe jsem byl čtvrtý. Mám k těm závodům velice krásný vztah. Vždycky se sem sjedou staří známí, moji kamarádi a soupeři v jednom, je to pro mě velká nostalgie.“

Veškeré ubytovací kapacity, které má jak v horském hotelu Jelínek, tak v hotelu Premier, podřídil i letos oblíbeným závodům. Mohl pobyty hravě na podzim vyprodat, takhle zůstanou hotely v příštím týdnu zřejmě poloprázdné. „Na Jizerskou jsme měli mít více než stoprocentní obsazenost. Asi o dvacet míst. Ale tak to je každý rok, lidé spí i po chodbách, dokonce i ve vypuštěném bazénku. Ono to vždycky nějak dopadne," ví František Jelínek.

Pro masový lyžařský podnik rezervoval v obou zařízeních řádově 150 lůžek. Ztráty se mu ani nechce vypočítávat. „Zvítězila ve mně láska k závodům, přátelství s organizátory a teď malinko krvácím. Možná by mohli navrhnout organizátoři nějaké kompenzace, ale sám se o ně hlásit nebudu. Myslím, že to je na jejich cti.“

Jak František Jelínek sám říká, teď své rozhodnutí trochu odnáší ze všech stran. Od zaměstnanců a spolupracovníků, protože slíbil za zvládnutí ubytování při Padesátce odměny, nakoupil významný díl zásob. „Budu zvažovat, jak to udělám příští rok, ale se skoro stoprocentní jistotou vím, že to udělám zase stejně,“ usmívá se hoteliér. Obsazenost hotelů na příští týden? Zatím čistá nula. „Asi někteří přijedou alespoň se podívat, třeba na nedělní tradiční ceremoniál k uctění horolezců z expedice Huascarán 70.“

I tak budou chodby hotelů prázdné. „Ale v životě se stanou horší věci. Teď už hosté nepřijedou, s žádnou rezervací nepočítáme, protože všichni ví, že sníh není ani v Bedřichově.“

Že se má po víkendu, kdy měla být Jizerská padesátka, ochladit? „To mi ani neříkejte!“ reaguje hoteliér. Na otázku, zda si myslí, že tady bude Jizerská padesátka v tradičním duchu třeba za deset dvacet let, se zamyslí. „Kdybyste mi dal trochu času, zavolal bych na jisté číslo, kde by mi to zvedl svatý Petr. Ten by to věděl přesně. Já jsem starý optimista, a tak si myslím, že bude. Dokonce si myslím, že nám to Pánbůh vrátí už příští rok. Musí vidět, kolik lidí kolem toho dře, jak to lidi láká, jak se těší.“

Podobnou zimu prý v Bedřichově nezažil. „A to jsem tady nejméně 35 let. Sníh tuhle zimu napadl na rozhraní listopadu a prosince, to byla zima jak má být. A od Vánoc vlastně pořád jen obleva,“ krčí rameny Jelínek.

Ubytoval už mnohé borce, kteří dorazili do Bedřichova na slavné závody. Vloni sem přijela třeba hvězda běžeckého lyžování Petter Northug, v noci ze soboty na neděli, pár hodin před hlavním závodem. „Před příjezdem nám volá paní z Norska, že potřebují ještě jedno lůžko. Tak jsem říkal, no, tak ho dáme spát mezi turisty na chodbu. A on najednou mezi dveřmi Petter Northug. Naštěstí se mi podařilo přemluvit pár lidí ubytovaných v Premieru, aby se ze dvou pokojů scvrkli do jednoho. Improvizace vyšla,“ znovu se směje hoteliér.

S nastalou situací je celkem smířený. „Kdo se teď ubytuje? Sníh není, Jizerská padesátka není. Ale byli na tom lidi hůř. Můj děda byl ve dvou světových válkách. Máme se dobře a příští rok bude Padesátka o to krásnější, vsaďte se.“

